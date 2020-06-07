民進黨議員嘲諷許崑源辭世　國民黨中常委痛批：有政治沒人性

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨市議長許崑源6日晚間跳樓身亡，部分民進黨議員卻在網路上嘲諷。對此，國民黨中常委田方倫痛批「有政治、沒人性」，國民黨應予以最嚴厲的譴責。

至於民進黨人士針對許崑源的驟然辭世大開玩笑，田方倫批評，嚴厲譴責民進黨桃園市議員王浩宇、民進黨台北市議員梁文傑在網路上以嘲諷、取笑的態度談論許崑源的驟逝，可見他們是「有政治、沒人性」！

田方倫表示，對於許崑源的離去感到非常的不捨，許崑源在擔任議長前，年輕一輩對他的印象就是他質詢陳菊時，犀利的口才跟強而有力的問政內容；當議長後，他在議會裡主持大局「幫韓國瑜擋了很多箭」，在這樣的社會壓力下，對於許來說，無論是身體跟心理其實都很沈重。

田方倫說，許崑源做事非常認真，在韓國瑜施政報告當天，還拖著病體到議會。面臨在這樣的低潮，國民黨更該團結。

國民黨高雄市議員陳美雅也悲痛回應，許崑源是一位有能力、有魄力的議長，任職期間把議會運作得非常好，所有人都感到非常不捨，許生前常常把自己對高雄未來規劃與進步放在嘴邊，他的離開是高雄的損失，她也呼籲所有支持者一定要冷靜。

至於民進黨部分人士的嘲諷，陳美雅也批評，他們幸災樂禍的態度非常過分，必須予以嚴厲譴責。

▲民進黨籍台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇PO文談許崑源跳樓身亡，引起眾怒，雖然刪文，但仍被網友截圖。（圖／讀者提供）





▲318學運發起人之一、網路暱稱「妖西」的社運人士劉敬文臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

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