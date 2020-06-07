王浩宇發許崑源死訊「開頭5字」被批沒人性　刪文後澄清：若被誤解願致歉

▲桃園市議員王浩宇發文澄清沒有消費許崑源。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書發文透露死訊，由於開頭寫著「力挺韓國瑜」被視為消費死者，引起抨擊，王浩宇隨即刪文後再發聲明澄清。

王浩宇6日晚間得知高雄市議長許崑源墜樓身亡消息後，馬上在臉書發文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，發文被韓粉認為是在消費死者引起抨擊，還有網友批評王浩宇「沒有人性」。王浩宇刪文後在深夜11點40分再度發文，解釋先前發文只是告知訊息，沒有評論之意。刪文只是避免被政治操作。「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」

▲王浩宇發文告知許崑源死訊，開頭「力挺韓國瑜」引起爭議。

以下王浩宇聲明全文：

晚間，在高雄聽聞議長身亡的消息，因為非常訝異，因此經過確實求證後在臉書第一時間發文告知支持者相關訊息。

這樣的貼文，單純只是為了告知民眾政壇最新訊息，與所有的媒體第一時間的報導內容均雷同（例如蘋果：挺韓高雄市議長許崑源 晚間傳住處大樓跳樓身亡、聯合：挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡），內容單純為陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，並未加入任何評論，完全沒有對許議長不敬之意。

第一時間刪除，是避免此文章被政治操作。

若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。

任何生命的逝去，無論政治立場為何，都是場悲劇、雙方互相的攻擊均沒有必要，還請許議長的家人節哀。

浩宇