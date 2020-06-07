8大罷免案一次看！「台灣唯一」韓國瑜26年後罷免成真　驚人數據公布

▲同意罷免韓國瑜票數在下午4時56分突破4成。（圖／翻攝高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案計票直播）



文／中央社

高雄市長韓國瑜罷免案今天過關，26年前韓國瑜擔任立委時也曾遭罷免，但未通過。根據中選會統計，選罷法制定以來，立委、國代、直轄市長等層級的罷免案共8案進入投票，韓國瑜是首位遭罷免成功的直轄市長。

根據中選會資料，公職人員選舉罷免法1980年制定實施以來，中央與地方層級，包括這次韓國瑜罷免案，總計有78案罷免案提出，其中27案進入投票程序，4案罷免過關；韓國瑜是首位遭罷免的直轄市長，其餘3位被罷免的都是村長、鄉民代表。

▲韓國瑜率市府團隊鞠躬感謝市民。（圖／記者李毓康攝）



1994年因興建第四核能發電廠議題，反核團體對多位支持核四的立委提出罷免案，最後有5位立委罷免案進入投票階段，分別是時任國民黨立委林志嘉、詹裕仁、洪秀柱、韓國瑜和魏鏞。

根據中選會資料，1994年11月27日對台北縣（新北市前身）選舉區4位立委林志嘉、詹裕仁、洪秀柱與韓國瑜進行罷免案投票，投票率約21.36%，同意票皆為36萬到38萬票之間，不同意票約為5.5萬票到6.5萬票。

1995年對台北市第二選舉區立委魏鏞舉行罷免案投票，投票率8.63%，同意票6.8萬多票、不同意票1萬多票。

當時選罷法規定，罷免案門檻採「雙二一制」，即投票率超過1/2、贊成票占有效票1/2才通過罷免，因此5人都沒有遭罷免成功。

2014年因馬政府推動兩岸簽署服貿協議，引發太陽花學運，反服貿人士發起「割闌尾（藍委）」運動，要罷免支持服貿的時任國民黨立委蔡正元、林鴻池、吳育昇、蔡錦隆、黃昭順等人，不過，最後只有蔡正元罷免案通過連署，進入投票階段。

蔡正元的罷免案於2015年2月14日投票，投票率24.98%，同意罷免7.6萬餘票、不同意2000多票；因未達1/2投票率門檻，罷免案也未過關。

2016年大選民進黨大勝，在國會單獨過半，完成修正選罷法，將罷免案通過門檻降低，取消投票率須超過1/2，改為同意票多於不同意票、同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上即可過關。

2017年，時任時代力量立委黃國昌因支持同性婚姻，遭民間團體「安定力量」發動罷免，成為首位適用罷免案新制的立委。

黃國昌罷免案於2017年12月16日投票，投票率為27.75%，同意罷免票數4.8萬多票，不同意罷免票數2.1萬多票。雖然同意票多於不同意票，但未達選舉區選舉人總數1/4以上的6.3萬票，最終罷免案仍未過關。

地方民代方面，從選罷法制定以來，通過的3件罷免案分別是1987年12月通過罷免台北縣貢寮鄉第13屆鄉民代表江東木、1997年3月新竹縣湖口鄉湖口村長范並源、2017年8月屏東縣南州鄉壽元村長陳明倫。陳明倫是2016年罷免新制實施後，首件罷免成功案例。