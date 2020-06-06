悼念許崑源…韓國瑜：我非常非常悲痛！　請大家務必冷靜

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案後，6日晚間國民黨高雄市議會議長許崑源傳出墜樓案，另外界震驚不已。對此，韓國瑜透過臉書發文表示，「我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。」

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



高雄市警方表示，許崑源6日晚上8時45分自住家跳樓身亡，預備送九龍殯儀館，苓雅分局協助處理中。目前，韓國瑜正趕赴殯儀館向家屬致意，也呼籲外界務必冷靜。

▲韓國瑜臉書發文。（圖／韓國瑜臉書）



許崑源在案發前1小時還透過臉書發文說「這一次，誰會是贏家？」觀看其臉書，他幾乎每日都會PO出與韓國瑜有關的貼文，希望高雄市民可以看到韓任職一年半的作為，「路不平、水溝不通，但韓國瑜就任有沒有改善了，如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

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