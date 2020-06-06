韓國瑜指「罷韓國家隊」抹黑造謠　行政院駁斥：不知他指控哪一點

▲韓國瑜遭到罷免。（圖／記者李毓康攝）



記者蔣婕妤、蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜確定被罷免成功，傍晚他在四維行政中心回應選舉結果，批評民進黨利用中央政府力量、跨越各部會，買通幾乎90%以上的媒體，幾乎百分百的網軍，全力攻打韓國瑜，抹黑造謠。對此，行政院發言人丁怡銘駁斥指控，「我不知他指控哪一點是罷韓國家隊」，支持與反對的雙方都能保持理性，回歸討論，充分向世界各國展現台灣民主的成熟，令人欣慰。

韓國瑜今天在面對罷免結果發表談話時痛批，任何一個政黨掌握國家權力及資源，應該一心一意為人民造福打拚，讓人民安居樂業過幸福的好日子，但遺憾民進黨第二次執政以來，所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，集中所有中央政府力量、跨越各部會，買通幾乎90%以上的媒體，幾乎百分百的網軍，全力攻打韓國瑜，抹黑造謠。

韓國瑜還說，罷韓國家隊如果有這種心思體力，為什麼不好好用在建設國家造福民眾，而把它放在全心全意的鬥爭，一個做牛做馬政府才是人民要的，一個作威作福貪汙腐敗的政府，是人民所唾棄的，這點非常遺憾。

對此，政院發言人丁怡銘嚴正駁斥，「我不知他指控哪一點是罷韓國家隊」，政府在這次的罷免投票案的整個過程是要讓選舉順利，讓罷免過程可以圓滿落幕，最重要的是，投票過程中，支持與反對的雙方都能保持理性，回歸討論，充分向世界各國展現台灣民主的成熟，令人欣慰。

中選會6日晚間公布投票結果，高雄1823個投票所全數開票結束，同意罷免票達93萬9090票、反對罷免票2萬5051票，投票總人數96萬9259，投票率42.14%。

本次罷免案已符合門檻，同意票大於不同意票，同意票達投票人總數的1/4（57萬4996票），中選會要在7天內公告投票結果，若罷免案成功，則自公告日起3個月內辦理市長補選，韓國瑜自公告當日起解除職務，4年內不得再選高雄市長。

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