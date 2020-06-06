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快訊／民進黨預估投票率曝光！　這一區高達45％…住家左營34%

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,民眾踴躍投票,選務人員,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,針對發燒民眾規劃的防疫專用圈票處。（圖／記者李毓康攝）

▲2020高雄市長罷免案投票日。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案於6日下午4點開票，各個投開票所票數逐漸開出，最終結果如何備受全台矚目。高雄全市一共有38區，截至下午2點20分，民進黨高雄市黨部公佈31區投票率，平均約有30％以上的投票率，韓國瑜的住家左營為34%，其中梓官投票率最高，投票率為45%。

根據高雄市選舉委員會統計，本次罷免案投票人人數為229萬9981人，罷免門檻需符合兩項條件才算通過，一、同意票大於不同意票，二、同意票須達投票人總數的四分之一（約為57萬左右）。

若罷免案通過，韓國瑜將成為史上第一個被罷免成功的市長，中選會要在7天內公布投票結果，若罷免案成功，三個月內辦理市長補選，韓國瑜自公告當日起解除職務，四年內不得再選高雄市長。若韓國瑜不服罷免結果提出訴訟，在訴訟程序終結前，不予補選；高雄市長職缺則由行政院派員代理。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免訴訟將設選舉法庭，採合議制審理，以二審終結，各審受理法院應於六個月內審結，並不得提起再審之訴。

若勝訴，則罷免案無效，韓國瑜可恢復職務；若敗訴，韓國瑜確定解職，但在訴訟結束後，若市長任期還有2年以上，可辦理市長補選，若任期不滿2年，則不辦理補選，由代理市長繼續任期。

民進黨高雄市黨部初步統計31區投票率如下：

旗山35%
左營34%
楠梓36%
鳳山35%
梓官45%
橋頭40%
永安35%
彌陀34%
路竹40%
岡山39%
小港38%
前鎮38%
美濃26%
大寮36%
湖內38%
茄萣37%
三民35%
前金33%
苓雅35%
新興28%
燕巢35%
仁武40%
大社42%
鳥松35%
大樹39%
鼓山37%
鹽埕37%
旗津38%
六龜30%
田寮36%
阿蓮41%

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