自組「台灣國民黨」？　王金平笑回：怎麼可能？用膝蓋想也知道

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平5日透露，台灣制憲基金會董事長辜寬敏建議他自組新政黨，6日受訪時再次被問及組黨一事時，王金平表示，這是辜寬敏個人的想法，還笑說「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」

王金平5日透露，辜寬敏建議他自組「台灣國民黨」，「他認為說，好像國民黨要再重起的機會不大，他希望我能夠有機會來重新...希望能夠成立一個新的政黨」，時機正好是罷免投票前夕的敏感時刻，引發關注。

不過，王金平6日赴台中參加國民黨前立委蔡錦隆舉辦的餐敘，針對昨天拋出「辜寬敏建議自組台灣國民黨」，王金平說，這是辜寬敏個人的想法、個人的說法，他不予回應，媒體追問「對組黨的意願？」王金平則笑回「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」而對於罷韓案的想法，王金平則表示，就是平常心，接受並尊重高雄市民共同決定。

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