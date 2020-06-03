▲ 新北好茶一輩子難得一次，坪林茶農李傳清勇奪春季百萬冠軍特等獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導坪林區辦理北臺灣年度最大型的茶葉評鑑「新北好茶春季包種茶」評鑑，坪林在地農友李傳清從上千件茶樣中，脫穎而出勇奪特等獎，成了新科「百萬冠軍包種茶王」，3日接受市長頒發特等獎匾額以玆鼓勵，期望能鼓勵並引領年輕一輩回鄉接棒、傳承。

農業局指出，「新北好茶－文山包種茶評鑑」為北臺灣年度最大規模的評鑑賽事，須經由評審歷時5日進行品評篩選，選出唯一1點，總計20斤最優秀的茶品為特等獎，平均獲得特等獎的機率僅有0.07%，茶農們做了一輩子的茶都不見得能得特等，獎項最後由坪林在地茶農李傳清奪得。

▲ 新北坪林茶農李傳清。

現年59歲的李傳清，為家中製茶第三代，平日由他與妻子兩人共同管理2公頃茶園，年產約6000斤茶葉，擁有50年製茶經歷的他表示，「做茶時就要專心，用心好好做，品質就會好」，從他管理的茶園外觀便可看出他的堅持，均一的茶樹，宛如隧道般等高、大小相同，看外型便能得知他茶園的範圍。

農業局表示，2020年因應新冠肺炎疫情，暫緩辦理戶外實體頒獎及展售活動，因此特地配合市政會議邀請市長頒獎，給予肯定，同時疫情期間雖取消實體活動，市府也透過新北市農會及坪林區農會聯合收購比賽茶穩定市場價格，市府也首度發放新北市首張「區域振興券－新北好茶券」作為替代方案。

▲ 新北坪林茶農李傳清勇奪春季百萬冠軍特等獎。

農業局說，號召在地百家特色商店一同響應提供優惠加碼方案，鼓勵民眾在6月春茶產季期間到坪林來呼吸新鮮空氣，體驗新鮮上市春茶。購買在地茶品可洽坪林區農會：02-2665-7227，也可填寫訂購單：https://forms.gle/mSf63cuA3PLsLPFw7，想知道更多好康資訊也請持續關注新北農業局稼日蒔光臉書。

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