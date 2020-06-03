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捕獲「野生王瞳」！三重里幹事賴憶翎太吸晴　阿伯忍不住「再量一次體溫」

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記者郭世賢／新北報導

全國居家檢疫曾最高達10多萬人數，其中以新北市居家檢疫者最多，最多也達1萬多人，三重區因人數眾多，是重要的居家檢疫區域，一名美女里幹事賴憶翎，因忙於居家檢疫工作，無法到香港看最親愛的阿嬤最後一面，雖然遺憾，但化悲憤為力量，除了協助居家檢疫民眾度過檢疫14天，也幫了一名居家檢疫男在檢疫14天中，見到醫院病危父親最後一面。

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎 老阿伯忍不住再量一次體溫。（圖／賴憶翎提供）

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎。（圖／賴憶翎提供）

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這就是人稱「三重女神」，翻版王瞳、氣質酷似張鈞甯的新北市里幹事賴憶翎；在防疫2至4月期間要關懷30、40個居家檢疫對象，了解其健康狀況與各項需求隨Call隨到，像是送餐、送防疫手機、垃圾處理等問題等。不過，因為賴憶翎人長得美麗心地也善良，里民來洽詢不會覺得有距離，甚至還有位老阿伯「想再被她量體溫」，刻意在公所繞道再走一次給她親切的再量額溫，再感受一下她的善良溫柔。

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北民政局拍攝《防疫英雄》短片中，賴憶翎擔任女主角。（圖／新北市民政局提供）

賴憶翎2年多前基層考試進入三重區公所擔任里幹事，里幹事主要工作內容是協助里長、關懷里民、宣達政令以及派發兵役單等等，從2019年底一場全世界突如其來的冠狀病毒肺炎疫情，里幹事是防疫戰場的前鋒，更因為亮麗的外型，受邀拍攝新北市民政局「防疫英雄」短片，從此一炮而紅。

防疫的先鋒其實壓力很大，從過年開始就開啟了居家檢疫工作，每天都要打電話確認他們在家、健康狀況、物資醫療需求等等，其中配送防疫手機，僅佩戴手套、口罩與護目鏡，近距離教導居家檢疫民眾使用，往往超過5分鐘以上，說不害怕是騙人的。雖然如此，每天心中的最大的願望就是「每一通電話接起來對方健康沒事！」

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎 老阿伯忍不住再量一次體溫。（圖／賴憶翎提供）

▲ 人稱「三重女神」翻版王瞳、氣質酷似張鈞甯的新北市里幹事賴憶翎。（圖／賴憶翎提供）

民政局長柯慶忠表示，自1月24日啟動居家檢疫關懷至今逾百日，新北公所夥伴沒有一天假期，已服務近3萬居家檢疫者，目前持續追蹤仍將近2000位，基層里幹事的壓力很大。他說，新北市總共投入6萬4000人次，為了這次防疫工作，能保持連續零確診的成果不是運氣、不是偶然，來自每一位辛苦的防疫人員隨時查察訪視。

其中，三重區公所里幹事賴憶翎雖是初任公務人員，但服務有口皆碑，深受里長及同事肯定。年紀輕輕的她，不但對公共服務有熱忱，參與防疫影片拍攝配合度也相當高，雖然是初次演戲卻毫不怯場，一鏡到底，充滿自信帶出即刻出任務的強大氣場。

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北民政局拍攝《防疫英雄》短片中，協送藥品賴憶翎擔任女主角。（圖／新北市民政局提供）

2020年4月底時，有一名從國外特地返台的40多歲王姓男子，為了探望病危的父親，可是返國人士有14天居家檢疫其，她電話中傾聽並安撫該名男子情緒，另一方面也向防疫中心陳情，第五天時檢驗陰性後，獲准外出到醫院握到了父親的手，即使只有一小時，賴憶翎說，這是她印象最深的個案，雖然他的父親在居家檢疫最後一天時過世，對市府也是非常感恩。

民政局表示，之前新北民政局拍攝《防疫英雄》短片，呼籲居家檢疫者落實相關規定，居家檢疫14日不孤單，只要1通電話，市府貼心相伴。劇中飾演防疫英雄的4位要角，真實身分都是區公所第一線防疫人員，活靈活現呈現到府協送三餐、關懷包等生活用品，處理各式疑難雜症之日常畫面。

賴憶翎小檔案
年齡：27歲
學歷：銘傳大學企業管理學系畢業
現職：新北市三重區公所里幹事《資歷2年多》
家庭狀況：排行老大，有一位妹妹
婚姻狀況：單身，有男友
明星臉：王瞳、張鈞甯

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▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎 老阿伯忍不住再量一次體溫。（圖／賴憶翎提供）

▲▼ 人稱「三重女神」翻版王瞳，新北市里幹事賴憶翎。（圖／賴憶翎提供）

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎 老阿伯忍不住再量一次體溫。（圖／賴憶翎提供）

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎 老阿伯忍不住再量一次體溫。（圖／賴憶翎提供）

▲ 野生王瞳甜美溫柔化身三重里幹事賴憶翎 老阿伯忍不住再量一次體溫。（圖／賴憶翎提供）

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