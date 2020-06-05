Live／最後一夜！「罷韓大遊行」號召10萬人上街：一起勇敢寫歷史

記者柯沛辰／高雄報導

投票前最後一夜！罷韓團體「Wecare高雄」號召10萬人走上街頭，今晚7點30分在美麗島捷運站2號出口集結，將沿中山一路前往民生二路，最後抵達河東路，「2020.0606，高雄人一起勇敢寫歷史！」

活動開始前，有罷韓志工在路口發放黃絲帶，還有許多人提前到場，為遊行活動暖身。目前美麗島捷運站外已經集結大批人潮，可以看到民眾大多結伴前來，其中不乏一家老小，以行動響應「Wecare高雄」親情喊話。

▲許多民眾結伴到場，與家人一起參加遊行 。（圖／記者李毓康攝）

「Wecare高雄」晚間6點發文表示，感謝「公民割草行動」、「台灣基進」這段時間來的陪伴，彼此都是罷韓路上最堅定不移的夥伴，這次罷韓從網路社群凝聚，從線上分享到線下聚集，七天來已經舉辦一場又一場的遊行和掃街活動。

「Wecare高雄」強調，很多高雄人今晚陸陸續續回到家鄉，「明天，我們除了自己無所畏懼地去投票，更要陪同爸媽、長輩、親友一起去投票，只有親情才能無所畏懼！2020.0606，高雄人一起勇敢寫歷史！」

▲罷韓志工在現場發放黃絲帶 。（圖／記者李毓康攝）

依照選罷法規定，投票日當天須遵守「六不原則」：

一、不能在臉書、LINE等社群平台轉貼支持或反對資訊，包括文字、圖畫和影音也不得發布、報導、評論、散布或引述民調，違者可處50萬元以上罰鍰。

二、無論支持或反對，皆不得穿戴任何罷免相關服飾、貼紙跟物品，違者可處50萬元以上罰鍰。

三、不得在投票所周圍30公尺喧嘩、干擾或勸誘，影響他人投票。

四、不得在投票所周圍30公尺干擾或妨礙投票進行。

五、手機或行動裝置必須放在投票所外的置物籃，如果要攜帶進入必須關閉電源，否則可處3萬元以上罰鍰。

六、不得撕毀罷免票，違者裁罰新台幣5000元以上。

▲美麗島捷運站外，人潮開始聚集 。（圖／記者李毓康攝）