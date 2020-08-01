16歲孫狂買遊戲點數全為「她」　超級阿嬤帶他到警局...秒破詐騙梗

▲阿嬤看到孫子聽從電話指示購買遊戲點數，擔心他被騙，帶他到派出所報案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

儘管警察單位經常宣導各種詐騙手法，仍有人不斷上當，尤其是老人家更常因為沒有更新到新的詐騙資訊，容易成為詐騙集團下手的對象，但在高雄有名65歲的阿嬤，看到準備升高二的孫子接到電話後，一再購買遊戲點數，覺得很可疑，帶他到派出所求證，這才避免繼續上當受騙。

這起事件發生在23日傍晚5點多，派出所內的監視器拍到，穿橘色上衣的阿嬤騎車到派出所，連安全帽都來不及拿下來，就急急忙忙走進警局，後頭緊跟他即將升高二的孫子，他一路頭低低的，原來這名家住大寮區的16歲少年接獲一名女子的電話，和對方換了LINE之後，兩人開始熱情的聊天，情竇初開的少年感到很興奮，聽到電話那頭的「她」急需用錢也不疑有他，就趕緊跑到超商，聽從指示買點數，並以LINE將點數還有密碼傳給對方。

▲阿嬤看到孫子聽從電話指示購買遊戲點數，擔心他被騙，帶他到派出所報案。（圖／記者黃子倩翻攝）

65歲的阿嬤覺得孫子的舉動很奇怪，擔心他受到詐騙，趕緊帶他到派出所求證，結果經驗豐富的員警一聽事情的原委，立刻看穿這就是詐騙集團的伎倆，並和眼前的高中生說，這是老套的點數詐騙法，這才讓剛要升高二的他恍然大悟，自己不是突然「遇到真愛」，而是遇到詐騙集團中訓練有素的感情騙子。

▲阿嬤看到孫子聽從電話指示購買遊戲點數，擔心他被騙，帶他到派出所報案。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這名少年尚未與阿嬤一起來報案前，才買了2、3百塊的遊戲點數，只是接到對方的電話後，金額一下放大到數千塊錢，幸好阿嬤及時帶孫子來釐清，協助阻詐，這才沒讓更多現金被騙走。

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