超商大夜店員打盹...兄弟檔摸走25萬　爽衝「總統套房」再圓刺青夢　　

▲兄弟檔趁隙偷走超商25萬現金，隨後搭計程車逃逸。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄發生一起超商竊案，犯案的對象是一對同父異母的兄弟檔，他們平常沒有工作，時常在高雄火車站一帶遊蕩，上個月2日凌晨2點多經過三民區一家超商時，兩人看到大夜店員似乎累了在閉目養神，竟然就溜進辦公室偷走金庫內的25萬元，甚至還拿偷來的錢入住一家商旅，兩人偷錢後不僅爽住旅館四人房還拿錢去刺青，被警方逮到人的時候儘管距離行竊時間不到35小時，但已經火速花掉5萬塊錢，行為十分大膽。

▲兄弟前往超商犯案前路過之影像。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警方了解，這對行竊的兄弟檔分別30、28歲，兩人是同父異母的兄弟，由於兩人居無定所，時常在外遊蕩，過著有一餐沒一餐的生活，所以一次得手25萬塊錢，立刻想拿來「爽爽花」，並想住看看所謂的「總統套房」，沒想到想住的連鎖商旅根本沒有總統套房的房型，所以兩人就包下最頂級的4人精緻房型，還花了近3萬塊錢刺青，兄弟倆得到大把現金後出手闊綽，儘管35個小時後就被警方逮補，但兩人已經花掉其中的5萬塊錢。

他們向警方供稱，經過超商時，看到超商店員眼睛緊閉、似乎在閉目養神，而且超商後面的辦公室門又沒有關緊，就趁機溜進去，而且金庫開口處就放著一紙夾鏈袋，順手抽出來看，發現竟然有25萬塊現金，當下沒多想，拿了錢就趕快搭計程車離開。

▲兄弟前往超商犯案前路過之影像。（圖／記者黃子倩翻攝）

而受害的店家是隔天上午才發現現金遭竊，報案處理，警方展開調查後，調閱路口監視器，根據兩人搭計程車的路線展開追查，發現兩人搭到高雄火車站，但追到他們下榻的旅館時，他們已早先一步離開，持續追查後，又追到另一家旅館埋伏，才趁兩人退房時將人一舉逮補，並追回尚未花掉的20萬4千元，不過兩人對於錢沒有全部花完就被逮似乎很沮喪，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

▲警方事後在火車站周邊一家旅館逮補兩人。（圖／記者黃子倩翻攝）

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