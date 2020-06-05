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「小農廣告」中國貨冒充詐騙　法務局提醒：臉書非網購平台

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▲▼「小農廣告」暗藏詐騙，法務局提醒小心一頁式廣告，且臉書非網購平台。（圖／北市法務局提供）

▲「小農廣告」暗藏詐騙，法務局提醒小心一頁式廣告，且臉書非網購平台。（圖／北市法務局提供）

記者陳家祥／台北報導

近期臉書常出現「小農廣告」，主打屏東黑巧克力、台南玉井芒果乾等產品，但台北市政府法務局近日接到數起消費爭議申訴案，有民眾於臉書看到打著台灣在地小農行銷，其實是偽裝的劣質中國產品，消費者要退貨時竟發現網頁上找不到客服電話，求助無門，呼籲消費者注意。

法務局指出，近期臉書、LINE等社群軟體上常出現「小農廣告」、「一頁式網站」，截取正版業者肖像、創業故事或新聞報導圖片，假冒台灣業者名義誘騙消費者購買，消費者收貨付款後卻發現商品為中國生產，與廣告不符或有明顯瑕疵，要求退貨時卻遭到封鎖。

「臉書不是網路購物平台，沒有任何交易安全機制。」法務局呼籲，消費者應選擇具有第三方支付服務的網購平台購物，較有保障，並避免透過一頁式廣告、臉書、LINE等非網購平台私訊購買。

法務局提醒，若消費者使用貨到付款方式交易，遇交易糾紛且無賣家聯絡資訊時，務必保留完整外箱及貨運單，儘速與貨運單上所載貨運公司或報關行（寄件人）聯繫，請其協助辦理退貨退款，千萬不要相信線上客服的拖延戰術，耽誤取回款項的黃金時機。此外，也可檢附完整可辨識單號之貨運單照片，向臺北市政府法務局提起消費爭議申訴。

法務局還提到，民眾於網路購物時，務必保持警覺，若與市價相差過多，小心有詐，切勿貪小便宜，並應多參考賣場資訊，如以網路查詢是否有正確公司商號名稱、地址及聯絡電話及評價紀錄，建議儘量於正式官方網站購買，以確保自身權益。

消費者如有任何消費爭議問題，可利用消費者服務專線「1950」，獲得專業諮詢；若疑遭詐騙，可撥打刑事局反詐騙專線165諮詢，以維權益。

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