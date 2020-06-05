暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！美容師暖心舉動神逆轉

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暴雨淋成落湯雞客人臉超臭！東森自然美美容師暖心舉動神逆轉

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▲▼東森自然美 積雪草煥活舒敏護理課程，NT$2,400。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美廣三店美容師暖心小舉動，讓網友很感動。（示意圖／東森自然美提供）

生活中心／綜合報導

賓至如歸不只是一句口號，而是客人發自內心的讚美！近期一位台中網友分享自己到東森自然美廣三店享受護膚體驗，途中遇到傾盆大雨又找不到停車位而淋成落湯雞的他，本來覺得相當掃興，想不到美容師意外提供了暖心服務，結局神逆轉，讓他大讚：東森自然美服務實在很到位！

李姓網友分享有次預約前往位於台中SOGO百貨內的東森自然美廣三店，臨時遇到傾盆大雨，百貨又沒有附設室內機車停車位，因此全身濕淋淋、硬著頭皮拎起濕透的雨衣走進百貨公司心情實在很冏，連帶原本期待放鬆享受護膚體驗的興致全消，只想趕快做完臉，結束一切。

想不到走進自然美門市，美容師主動送上防疫茶及親切問候，瞬間令他繃緊的神經放鬆許多，更驚奇的是體驗完護膚課程之後，發現原本濕透的雨衣竟已經被美容師拿去烘好，變得相當乾爽，讓他內心相當感動，大嘆從小到大不知淋過幾次雨，從來沒有任何人這麼周到地為他服務，更沒想到會有店家主動把雨衣拿去烘乾，因此真心推薦給親朋好友一定要去自然美，絕對不會失望。

▲▼網友大讚東森自然美暖心服務。（圖／網友提供）

▲▼網友大讚東森自然美暖心服務。（圖／網友提供）

▲▼網友大讚東森自然美暖心服務。（圖／網友提供）

▲網友大推東森自然美美容師暖心服務。（圖／網友提供）

當時主動處理雨衣的東森自然美美容師廖冠雯表示，看到客人全身淋得溼答答，第一個念頭想到自己絕對不願意這麼狼狽地走進百貨公司，只想取消預約回家休息，客人還願意冒雨前來，對自然美也是一種肯定，因此在放置顧客雨衣時，靈機一動想到，如果顧客在做完臉時，拿到的雨衣是乾爽的，一定會很開心，所以趁淋浴間沒有客人使用時，趕緊放去烘乾，事後得知顧客感動的在自己的社群分享，也覺得很驚訝，原來自己順手、同理地多做一件事，可以讓對方開心、感動，突然覺得自己習以為常的工作變得很有意義。

台灣美容SPA經典品牌東森自然美，一向鼓勵在服務第一線的美容師要努力傾聽需求、以有溫度的服務走入每位顧客的生活，不論男女都有權利享受最放鬆自在的變美體驗，尤其在東森入主自然美之後，不僅要強化品牌要有服務＋溫度的理念，更秉持「用科技引領、用專業檢測、用心服務」的全方位服務，目標打造華人生技美容第一品牌。

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