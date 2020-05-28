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東森自然美狂掃「生技產業奧斯卡」3獎成大贏家　王令麟：持續追求卓越

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▲▼2020亞太BIO健康生技大獎東森自然美獲得三項大獎殊榮，總裁王令麟帶領研發團隊上台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美榮獲亞太健康生技3大獎項，東森總裁王令麟(右)親自出席受獎，由主辦的台北市生物技術服務商業同業公會理事長王孝慈（右）頒發。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

被譽為「生技產業奧斯卡」的2020亞太BIO健康生技大獎今(5/29)於台北萬豪酒店盛大舉行，本土老牌東森自然美50年來與時俱進，堅持透過科技美容持續開發優質商品，加上其深耕在地、放眼國際的企業精神，一舉橫掃3大獎項，包含「卓越企業領航獎」及旗下2款保養品獲頒「卓越品質獎」成為本屆最大贏家，東森集團總裁王令麟親自出席受獎，直言將持續研發、追求卓越，邁向華人美妝生技第一品牌。

▲▼2020亞太BIO健康生技大獎東森自然美獲得三項大獎殊榮，總裁王令麟帶領研發團隊上台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自然美NB-1晶鑽彈力全效肌活霜(左)與瑞昇平衡滋養霜(右)榮獲「卓越品質獎」。

由台北市生物技術服務商業同業公會主辦的2020亞太BIO健康生技大獎，本屆共計53家公司及品牌報名角逐5大獎項，經由20多位由專家學者組成的專業評審團評選後，一致肯定東森自然美的傑出發展與產品的優質頒發3獎項以茲鼓勵，包含肯定企業發展前瞻性的「卓越產業領航獎」、自然美NB-1晶鑽彈力全效肌活霜與瑞昇平衡滋養霜2項產品榮獲「卓越品質獎」等，成為生技產業新指標。

▲▼2020亞太BIO健康生技大獎東森自然美獲得三項大獎殊榮，總裁王令麟帶領研發團隊上台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲王令麟(右1)與東森自然美產品開發執行長陸瑜民(右2)、東森自然美產品行銷執行長紀坤傑(左1)一同出席領獎。

東森集團總裁王令麟自2018年入主東森自然美，為進軍生技美容產業不遺餘力，向來自豪「東森自然美有人證、物證、科學做見證」積極推廣自家產品及頂級美容服務體驗，而王令麟本身就是品牌頭號愛用者，所有證言皆不假他人之手、親力親為，對跨領域拓張生技美容產業世界版圖相當有信心。

王令麟認為，過去台灣生技產業一直有好的技術與產品但缺乏有效率的國際行銷、提升能見度，東森自然美透過集團整合線上及線下資源後，全面打開國內美容產業格局。對內透過大數據從東森購物900萬不重複會員基礎中，篩選出40萬核心會員精準行銷，對外則透過草莓網打世界盃，強勢行銷全球210個國家，並持續布局香港，越南，馬來西亞，柬埔寨；未來不僅要持續研發一流健康生技美容產品，更帶著雄心壯志挑戰危機入市，大舉投入30億資金持續全球展店計畫，目標躍開100~150家以上直營店，光今年就要挑戰全球目標營收27億。

▲▼2020亞太BIO健康生技大獎東森自然美獲得三項大獎殊榮，總裁王令麟帶領研發團隊上台領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市生物技術服務商業同業公會理事長王孝慈推崇東森自然美榮獲「卓越產業領航獎」等三大獎是實至名歸。

台北市生物技術服務商業同業公會理事長王孝慈指出，此次舉辦亞太BIO健康生技大獎，除了透過獎項肯定所有台灣優質生技精品獲獎廠商，接下來會將得獎品牌編列成冊持續行銷全球成為台灣之光。相信透過經濟外交會是打出台灣優質品牌最好的方式，也能實質提升台灣生技產業在國際間的能見度。王孝慈肯定本屆嚴選出的11家廠商18個獎項，都是經過評審團針對品牌口碑、商品知名度、指名度、實際成分的運用，同時產品必須對未來醫美、健康保健產業要有真正的實效，因此王孝慈認為東森自然美一舉拿下「卓越產業領航獎」等3獎項絕對是實至名歸。

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