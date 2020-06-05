廈大台研院成立「統一模擬實驗室」　大數據演算一國兩制台灣方案

▲廈門大學。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸對台研究權威學術單位、廈門大學台灣研究院宣布成立「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」和「涉台外交研究中心」院級研究中心。其中，統一模擬實驗室將透過通過人工智慧、虛擬仿真等大數據模式，建構促進兩岸融合與統一的政策模擬平台。

廈門大學台灣研究院3日發布新聞稿，表示根據《教育部社會科學司2020年工作要點》（教社科司函〔2020〕12號），決定在原大數據和民調中心、文獻信息中心等基礎上組建「兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室」。

文中指出，「實驗室旨在立足新時代，面向解決台灣問題，實現祖國完全統一的重大戰略需求，圍繞國家統一形勢分析與預測、國家統一情境仿真模擬、兩岸融合發展政策模擬分析、國家統一政策模擬分析、一國兩制台灣方案模擬分析等方向開展研究和教學。」

文中提到，模擬的方法將透過人工智能、虛擬仿真、實驗教學、案例教學等方式，構建能夠增進祖國大陸、海峽兩岸和港澳地區、國際社會對「兩岸融合發展政策」和「國家統一政策」理解和支持的政策模擬平台。

其中，兩岸融合發展與國家統一政策模擬實驗室將由政治所所長陳先才所長兼任主任，經濟所所長王華和文獻信息中心主任葉宏明兼任副主任。

▲福州馬尾港「和平統一」與「一國兩制」標語。（圖／記者蔡紹堅攝）

至於「涉台外交研究中心」則是廈大繼民進黨研究中心、兩岸青年研究中心後，所成立的院級研究中心。文中指出，世界面臨百年未有之大變局和中美關係複雜嚴峻的形勢下，兩岸在涉外領域鬥爭更加頻繁激烈，涉台外交研究中心的成立將有助於提高廈大台研院在涉台外交領域的研究水平，加強與大陸其他涉台外交研究團隊和學者的聯繫。

文中提到，中心將在堅持一個中國原則，不造成「兩個中國」、「一中一台」的前提下，通過承接相關研究課題、舉辦學術研討會、赴國外進行學術交流等方式，擴大與美國、歐洲、日本、新加坡等國家相關高校和台灣研究智庫的聯繫，掌握國外台灣研究和台海政策的前沿動態，搭建制度化的台灣研究國際學術交流平台，該中心主任則由法律所季燁所長兼任。

據了解，廈門大學台灣研究院成立於1980年7月9日，前身為廈門大學台灣研究所，是大陸最早成立的台灣研究學術機構，在兩個新研究中心出現前，台研院已經設有政治、經濟、歷史、文學、法律、兩岸關係等六個研究所和院辦公室、文獻信息中心、《台灣研究集刊》編委會。現任院長為劉國深，副院長則是鄧利娟、李鵬與彭莉。

▲中國國家主席習近平提出探索兩制台灣方案。（圖／路透社）