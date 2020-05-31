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只為維權！港總督批習近平早欲改變「一國兩制」承諾：共黨地位危險

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▲▼彭定康接受《路透社》採訪，認為習近平早有意改變「一國兩制」對香港的承諾。（圖／路透社）

▲彭定康接受《路透社》採訪，認為習近平早有意改變「一國兩制」對香港的承諾。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全國人大審議通過「香港版國安法」，激化中美間的矛盾。對此香港末任總督彭定康（Chris Patten）表示，其實中國領導人習近平非常擔憂共產黨在中國大陸的統治地位受威脅，才不惜冒著挑起全球新冷戰的風險，甚至犧牲香港在亞洲的金融中心地位，「習近平早有意打破『一國兩制』下對香港的承諾，他深信能改變香港現狀。」

彭定康30日接受《路透社》採訪，勸西方社會不應輕忽中國、甚至對習近平懷抱著天真的妄想。他表示，「當澳洲等盟邦遭受北京當局攻擊時，西方世界應該團結，而不是袖手旁觀；另外對華為這種帶有北京當局代理人色彩的公司，也絕不能喪失警覺心。」

彭定康預估香港未來情勢，認為習近平在香港數度進行武力鎮壓，將導致大批民眾與資本嚴重外流，「作為自由社會的前景，香港未來能否保持亞洲頂尖金融中心的頭銜，我在心中打一個大問號。

彭定康也直言，中國共產黨在新冠肺炎（COVID-19）爆發初期時處理不當、無法調停和美方的爭端，激起美中貿易戰，導致經濟受嚴重影響，造成共產黨在當地不免飽受批評，「身為獨裁者的習近平，藉由攪動香港、台灣問題，挑起國內民眾的民族主義，宣洩共產黨地位遭遇威脅、挑戰的不安。」

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