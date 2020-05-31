崔天凱：維護國安是「一國兩制」基礎　在港生活美人可以更安全

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法通過後，成為各界關注焦點，美國也宣布了制裁方案。中國駐美大使崔天凱30日在美國媒體「彭博社」發文指出，維護國家安全是「一國兩制」賴以生存的基礎。

崔天凱發表主旨為《保「一國兩制」前途，還香港穩定發展》文章，內容中指出，香港在國安上長期「不設防」，因此有心人士利用鼓吹港獨，外部勢力肆無忌憚干預香港事務，香港混亂中國也會受到危害。

基本法第23條授權香港就維護國家安全自行立法，但香港回歸23年以來，在反對派阻撓之下，有關立法一直無法順利完成，「如果在付出如此沉重代價後還不行動，那才是真正的對人民不負責任」。

文章也指出，只有國家安全根基牢固，社會大局穩定，才能充分發揮「一國兩制」的優勢，才能夠解決經濟民生等深層問題，為香港贏得更大發展空間。國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定也無從談起。

世界上任何國家，無論是實行單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬於國家立法權力。中央政府對維護國家安全負有最大和最終的責任。任何人只要沒有分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全行為，那大可放心地在香港安居樂業、投資興業。

文章中也向長期在香港工作和生活的美國人喊話，港版國安法「可以讓你更安全、更放心」。立法將更好地保障香港守法居民的生命財產安全，及其他合法權利和自由，也將更好地保障香港特區依法享有高度自治權，有利於維護香港的法治環境和營商環境。

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