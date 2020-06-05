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童振源居家檢疫上工「整備戰能」：每年親自主持僑委會全球視訊會議

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▲▼童振源自泰國返台，居家檢疫期間透過視訊向同仁開會說明。（圖／僑委會提供）

▲童振源自泰國返台，居家檢疫期間透過視訊向同仁開會說明。（圖／僑委會提供，下同）

記者袁茵／台北報導

僑務委員會委員長童振源1日自泰國返台就任，居家檢疫期間，仍馬不停蹄的召開多場視訊會議，力求用最快速度布局未來全球僑務工作的戰略目標。童振源在3日召開首次駐外僑務工作提示會議，親自向美洲及亞太地區駐外同仁說明未來工作架構，全速整備戰能。

針對各駐外同仁未來工作架構，童振源表示，未來他將親自每年主持一次視訊會議，與全球駐外同仁溝通及確認整體戰略目標及工作方向，據以擬定全球僑區具體工作目標，並協助駐外同仁解決所面臨的困難與問題。

此外，童振源也會與各僑區駐外同仁進行個別的視訊會議，以深入了解當地僑情，擬定各僑區工作計畫，並盡可能提供資源與協助。

▲▼童振源自泰國返台，居家檢疫期間透過視訊向同仁開會說明。（圖／僑委會提供）

在確認每個僑區駐外同仁的工作計劃之後，每4個月會由兩位副委員長或主任秘書召集相關業務單位與駐外同仁進行視訊會議，溝通政策執行問題，藉由溝通增加共識，針對各僑區採取因地制宜作法，並保留駐外同仁自主性。

另外，推動僑務數位化是接下來重點工作目標，童振源要求所有同仁以僑胞需求為導向，務必使海外僑胞隨時能與僑委會聯繫，並儘速完成全球僑胞服務數位平台，例如：全球僑務榮譽職交流平台、全球台商總會交流平台、全球僑教與招生服務平台、全球台商技術服務平台、全球僑胞農業技術服務平台、全球僑胞醫療諮詢服務平台，以及全球僑商人才平台等。

童振源期許，所有僑委會駐外同仁應力求將服務對象擴及傳統僑社二代、三代，並瞭解他們的需求，並加以創新突破，不墨守成規。

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