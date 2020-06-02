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人妻偷吃牛仔褲大廠營運長「裸聊視訊」　秒提離婚法官不准

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▲▼如興談姓營運長遭踢爆視訊網愛友人妻子。（圖／翻攝畫面）

▲陳姓女子不滿丈夫收入不穩還偷錄她與人對話，向法院訴請離婚遭駁回。（圖為資料照／翻攝畫面）

記者劉昌松／台北報導

陳姓女子不滿丈夫收入不穩定，要靠借錢度日，還在臥室偷錄音，傳給媒體大肆報導，讓她備受壓力，希望法院判准離婚，陳女的丈夫反控是懷疑陳女與談姓男子通姦，錄音發現2人視訊對話露骨「你的奶真的很好看」，士林地院認為，陳女和丈夫的好友「暗通款曲」，要為婚姻破綻負較大責任，判決不准離婚。

《ETtoday新聞雲》曾報導，牛仔褲大廠如興紡織的談姓營運長，2015年間因為買賣保時捷，認識了中古車業者，2人因此成為好友，2家還在2019年5月份一起去進香，沒想到談男卻開始和中古車業者的妻子陳女發生婚外情。

▲▼如興談姓營運長遭踢爆視訊網愛友人妻子。（圖／翻攝畫面）

▲談姓男子和友人妻子赤裸視訊對話鹹濕曾被媒體大幅報導。（圖為資料照／翻攝畫面）

陳女的丈夫心中起疑，在衣櫃裡放手機，錄下陳女和談男的視訊對話，談男對陳女說：「你的奶真的很好看」，陳女則說：「那天，我睡到半夜不是去趴在你身上 嗎？」鹹濕錄音讓陳女丈夫直言，「我當你哥兒們，你卻跟我老婆這樣搞」。

陳女事後認為自己生活遭監控，備受心理壓力離家，委託律師向法院具狀，數落丈夫收入不穩定，需借錢度日，婚姻生活每下愈況，還盜刷她的信用卡，最後把錄音提供給媒體報導，讓夫妻間感情蕩然無存。丈夫否認欠債，也已經對談男和妻子提出和誘告訴，他因受傷很深，才決定讓社會知道這件事，而妻子把信用卡交給他使用，卡費也是他在繳，並非盜刷。

▲▼如興營運長談子暢遭踢爆視訊網愛友人妻子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲法院發現，陳女(中)和談男(右)到丈夫辦公室談判當天，就到法院遞狀訴請離婚。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

法官調查認為，陳女丈夫因心生疑竇，為維護婚姻，在臥室錄音，並未侵害妻子隱私權，從錄音內容，可判斷陳女和談男當時正在裸體視訊，且毫不避諱地互相猥褻挑逗，已經逾越男女正常交往分際，而媒體報導多是針對談男與人妻婚外情，無法辨識陳女身分。

判決指出，夫妻面對問題，本應理性溝通、化解糾紛，齊心協力、共度難關， 陳女卻沒有思考如何改善家中經濟，反而與丈夫的朋友暗通款曲，又在東窗事發後，立即搬家，還在3方談判當天，就訴請離婚，認為這段婚姻發生破綻，主要責任是在陳女，因此不准陳女離婚。

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