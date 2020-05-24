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防疫復工／疫情催生新產業！　上課新模式..陸開兩會「全靠它」

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記者任以芳／北京報導

這場疫情催生新興產業，就連大陸開兩會都得靠它來完成，就是直播視訊，不但改變人們生活模式，尤其是教育產業。崑山台商芷揚珠心算創辦人林世玄接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，疫情爆發後，他在大陸全省八十多家分店，只開張三分之二，崑山至今無法復工。還好大陸的通訊軟體很方便，可以透過網路補課。談到大陸教育景氣發展，林世玄分析，「疫情衝擊景氣，未來補教業可能會有一波退課潮，到了下半年會再回穩」

▲▼ 復工專題。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲疫情停課後，學校和補習班想辦法用視訊補課。（圖／受訪者提供）

停班四個月「老師變網紅」

林世玄在崑山開珠心算班，邁入十多年頭，教過上百名學生，也和當地家長建立很深厚交情。疫情爆發後，崑山強制規14天居家隔離，林世玄全家靠著學生家長每天送吃、喝用品。隔離期間，他們也沒閒著，林世玄妻子也是珠心算高手，學生叫他夢夢老師，擔心小朋友在家隔離會懶惰，他們決定開視訊課程。

當初，林世玄考量珠心算不是語文類科目，必須近距離教學，才知道學生指法、計算是否有誤。開網課家長都很支持，每天晚上七點半老師固定上線，陪伴小朋友練習，這場疫情讓許多老師臨時上陣當網紅。儘管沒有收入，林世玄堅持提供免費網課。因為，依照疫情後的長遠發展，預估很多家長工作受影響，暫時免費的網課可以緩解家長支出。林世玄也做好準備，開課後將會有一波退課潮，家長肯定會開源節流。

▲▼ 復工專題。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲景氣差家長縮減開支，補習才藝課可能面臨退課潮（示意圖／受訪者提供）

技能課「不怕被取代」

目前大陸普遍一胎化，學科加上才藝，平均一個孩子至少補習3、4樣課程，依照城市收費標準，平均花在孩子身上費用，少說也要5、6千元。(單位：人民幣，同下)將近占一般家庭三分之一的收入。林世玄分析，疫情過後，家長必定減少支出，珠心算屬於技能類課程不怕取代，家長會先從才藝類科目刪減，未來整體教育景氣一定會受影響。

▲▼復工專題。（圖／受訪者提供）

▲台商林世玄珠心算教室停課四個月，等待小主人再回來上課。（圖／受訪者提供）

何時景氣回升？林世玄表示，每年都有幼稚園新生畢業需要補習珠心算，預估下半年開始，教育需求會慢慢回升。至於他的企業原本2020年計畫在崑山上市，將推遲明年再觀望，畢竟這波疫情還沒看盡頭。反倒是線上教育課程翻倍成長，這波疫情也讓家長發現，孩子不出門也能學習，未來語文類線上教學將成為最吃香補教行業。

▲▼ 復工專題。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲大陸防疫零接觸，許多國際會議採取視訊，記者也要適應直播鏡頭。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩會專題政協開幕。（圖／翻攝中新網）

▲今年大陸開兩會幾乎採用遠端視訊會議。（圖／翻攝中新網）

防疫新行業「大陸開兩會全靠它」

疫情來襲，今年大陸兩會高規格防疫，大部分記者會改成線上直播，往年人山人海的媒體中心，不但限制人數，媒體席大幅縮減，座位拉開社交距離。另外，重要的部長、代表通道也改成遠端視訊，讓記者隔空發問，嚴守零接觸。疫情催生直播視訊興新產業，像是學校、教育機構、公司行號、甚至是媒體採訪生態，因此出現巨大改變。

大陸遠端視訊升級到2.0版，阿里巴巴軟件針對辦公的釘釘一下子火了，標榜可以隔空辦公、集體視訊開會、發送文件，有如小數位辦公室。剛開始給上班族使用，後來各國學校網課也指定用釘釘，讓中日小學生又愛又恨。《ETtoday新聞雲》記者也體驗直播開會感覺，日前受邀參加中國國際問題研究院和中國記協主辦的線上研討會，20多個中外記者一起集體「上網開會」，透過視訊提問感覺很新鮮，唯一缺點無法面對面進一步追問，因為還有不少記者在雲端排隊等著發問。

▲▼大陸全國政協主席汪洋4月30日主持視訊會議。（圖／翻攝　大陸人大官網）

▲大陸全國政協主席汪洋4月30日主持視訊會議。（圖／翻攝 新華網）

疫情催生「直播創億商機」

這次疫情催生大陸近2000萬家企業使用遠端視訊，重新運作公司事務，實現線上開工、會議，視訊會議系統成為疫情防控期間最火的產品之一。根據大陸《政府採購資訊報》不完全統計，2019年，通過公開招標等方式完成的視訊會議系統採購專案有918個，採購規模約8億元。2020年受到疫情影響，視訊會議系統採購需求飆升，超過3000萬元。保守預測，2020年大陸政府視訊會議系統採購將突破10億元。保守估計，相關視訊產業商機將高達上千億產值。

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