　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖攻擊！女騎士遭撞死機車撞爛　Uber司機酒駕肇事求輕判

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲Uber司機郭姓男子酒駕肇事，二審求高等法院輕判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

Uber司機郭俊邑2018年間涉嫌酒駕，在台北市基隆路上以破百公里時速狂飆，撞死1名機車女騎士，又撞傷2名騎士，接著撞進騎樓內，現場汽機車零件散落，宛如恐怖攻擊。一審將郭男重判8年，案經上訴，高等法院開庭時，郭男在法庭道歉，請求和解，但家屬不接受，直呼郭男「只在法官面前道歉！」

本案發生於2018年9月底，當時正值中秋節，不過台北市街頭在清晨5點多，卻發生這起恐攻級的車禍。24歲的郭男在前一天晚間與朋友喝酒到天亮，醉醺醺地開車上路。看到員警在路邊攔檢，郭男隨即將紅燈右轉，在羅斯福路上狂飆，沿途闖越多個紅燈。最後轉進基隆路4段往北二高方向。

郭男此時時速超過100公里，但他因為酒駕再加上躲避查緝，竟高速從2部機車間強行穿越，先撞倒一名女騎士。郭男不僅沒停車，還加速直衝，再撞飛外側機車的陳姓女騎士。郭男車輛失控，連續撞擊路邊車輛，以及擦撞另一名機車女騎士，最後撞進騎樓裡。現場汽機車零件散落，房屋梁柱歪斜，宛若遭到恐怖攻擊。3名遭撞傷的女子中，陳女全身多處骨折，送醫不治，另2人並無生命危險。郭男肇事後，下車打電話求助，警方到場進行酒測，郭男酒測值高達每公升1.29毫克。檢方依照「殺人罪」提起公訴。

一審改認定郭男犯「酒駕肇事致人於死罪」，由於郭男符合自首減刑要件，一審將他判刑8年。案經上訴，高等法院開庭時，郭男否認具有殺人犯意，辯稱當天凌晨下班後，找朋友喝了威士忌與啤酒，醉到不記得怎麼開車上路，也不記得撞到人沒停車，自己並無殺人故意，請求法院輕判。

但高院勘驗他的行車紀錄器，發覺郭男一路均未減速，沿途蛇行、車身搖擺不定、擦撞分隔島、闖紅燈，可見他已經達到不能安全駕駛的地步。家屬更當庭大罵「撒謊！」、「只會在法官面前道歉」，強調郭男從未和解「你何時來找過我們！提出什麼條件！你有嗎！一句對不起都沒有！」家屬因此請求法院依照殺人罪重判。法院諭知本月24日上午10時宣判。

ET快訊
承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後
目睹醉酒女星被輪流侵犯懷孕！ 她遭解內衣扣硬上　悲吐「對方是
LIVE／鐵路警李承翰父抑鬱吐血亡！法務部長親上火線回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「日子怎麼過下去…」承翰爸苦全吞肚裡　忍劇痛吐血亡！堂弟慟：他什麼都不說

最後身影曝！承翰爸不願叫救護車　暴瘦忍痛「堅持走進醫院」…狂吐2次血亡

桃園汽車工廠凌晨大火 近百勇徹夜灌救幸無人傷亡

主任檢察官慰問「案件上會努力」！李母泣：拜託了，我沒力氣像承翰爸每次都到

涉用人頭詐暖冬補助　承億文旅董座請回...副總等11人5到30萬交保

不滿被分手！輔大男衝世新求復合…警局旁「猛勒女友頸」　她嚇傻急呼救

韓國瑜臉書悼承翰爸　痛心嘆：犧牲卻沒得到應有的公道

承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後忍痛放手

李承翰父最後身影曝光！堅持不坐救護車　拖「暴瘦病體」走進醫院

承翰爸等不到上訴判決抑鬱吐血不治　法務部長悲痛回應了！

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

「日子怎麼過下去…」承翰爸苦全吞肚裡　忍劇痛吐血亡！堂弟慟：他什麼都不說

最後身影曝！承翰爸不願叫救護車　暴瘦忍痛「堅持走進醫院」…狂吐2次血亡

桃園汽車工廠凌晨大火 近百勇徹夜灌救幸無人傷亡

主任檢察官慰問「案件上會努力」！李母泣：拜託了，我沒力氣像承翰爸每次都到

涉用人頭詐暖冬補助　承億文旅董座請回...副總等11人5到30萬交保

不滿被分手！輔大男衝世新求復合…警局旁「猛勒女友頸」　她嚇傻急呼救

韓國瑜臉書悼承翰爸　痛心嘆：犧牲卻沒得到應有的公道

承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後忍痛放手

李承翰父最後身影曝光！堅持不坐救護車　拖「暴瘦病體」走進醫院

承翰爸等不到上訴判決抑鬱吐血不治　法務部長悲痛回應了！

樂高史上最狂聯名　LEGOx藍寶堅尼Sián FKP 37登台

比照中央　搭7日起北捷、北市公車不再強制戴口罩

殺意堅決！日開朗男大生成逆倫殺人魔　十字弓「箭箭爆頭」家人釀3死1傷

中職／朱育賢停產全壘打王不保　蘇智傑、張志豪追很快

康和去年賺0.47元　將持續深耕金融科技

理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它

端午「國道地雷路段」出爐！國5交通量翻倍「行車時間增7倍」

23歲男爬阿里山誤闖邪門千人洞「人間蒸發」！　搜救驚見一堆白骨…挖出百人大屠殺慘劇

台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

MINI未來不再「迷你」　首席設計師透露將打造更大尺碼的新車款

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

胃鏡一照全是血！承翰爸鬱悶亡　她嘆：害死兩條命

鐵警承翰爸「家中吐血」亡　享壽67歲

高雄情侶房內「肉搏」直播！竟是為了韓國瑜

何嘉仁爆集體霸凌！小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

李承翰爸過世　里長：媽媽更可憐

撞護欄2死3重傷　疑全是記憶體大廠員工

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

台中大善人竟是「詐騙集團藏鏡人」　被出賣到警局嗆聲

李承翰父病逝！中市警心痛回應

更多熱門

相關新聞

快訊／下班車潮！內湖吉林路傳賓士追撞4車

快訊／下班車潮！內湖吉林路傳賓士追撞4車

台北市內湖區與新北市汐止交界的吉林路某汽車旅館前發生一起連環追撞車禍；當時行經該處段一輛黑色賓士車疑似未注意前方車流狀況，追撞前方鐵灰色休旅車以及旁邊三輛機車，由於位處內湖、汐止交界處、兩地警方緊急派員到場處理。

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監

通姦罪迫使人存在不幸的婚姻裡

通姦罪迫使人存在不幸的婚姻裡

基隆女過馬路　騎士撞擊倒地2人送醫

基隆女過馬路　騎士撞擊倒地2人送醫

通姦除罪是家庭退守指標？

通姦除罪是家庭退守指標？

關鍵字：

法律人權Uber司機殺人車禍二審高等法院判刑行人輕判

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

警遭「魔神仔」狂操7天！求救土地公才爬出

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面