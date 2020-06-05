恐怖攻擊！女騎士遭撞死機車撞爛　Uber司機酒駕肇事求輕判

▲Uber司機郭姓男子酒駕肇事，二審求高等法院輕判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

Uber司機郭俊邑2018年間涉嫌酒駕，在台北市基隆路上以破百公里時速狂飆，撞死1名機車女騎士，又撞傷2名騎士，接著撞進騎樓內，現場汽機車零件散落，宛如恐怖攻擊。一審將郭男重判8年，案經上訴，高等法院開庭時，郭男在法庭道歉，請求和解，但家屬不接受，直呼郭男「只在法官面前道歉！」

本案發生於2018年9月底，當時正值中秋節，不過台北市街頭在清晨5點多，卻發生這起恐攻級的車禍。24歲的郭男在前一天晚間與朋友喝酒到天亮，醉醺醺地開車上路。看到員警在路邊攔檢，郭男隨即將紅燈右轉，在羅斯福路上狂飆，沿途闖越多個紅燈。最後轉進基隆路4段往北二高方向。

郭男此時時速超過100公里，但他因為酒駕再加上躲避查緝，竟高速從2部機車間強行穿越，先撞倒一名女騎士。郭男不僅沒停車，還加速直衝，再撞飛外側機車的陳姓女騎士。郭男車輛失控，連續撞擊路邊車輛，以及擦撞另一名機車女騎士，最後撞進騎樓裡。現場汽機車零件散落，房屋梁柱歪斜，宛若遭到恐怖攻擊。3名遭撞傷的女子中，陳女全身多處骨折，送醫不治，另2人並無生命危險。郭男肇事後，下車打電話求助，警方到場進行酒測，郭男酒測值高達每公升1.29毫克。檢方依照「殺人罪」提起公訴。

一審改認定郭男犯「酒駕肇事致人於死罪」，由於郭男符合自首減刑要件，一審將他判刑8年。案經上訴，高等法院開庭時，郭男否認具有殺人犯意，辯稱當天凌晨下班後，找朋友喝了威士忌與啤酒，醉到不記得怎麼開車上路，也不記得撞到人沒停車，自己並無殺人故意，請求法院輕判。

但高院勘驗他的行車紀錄器，發覺郭男一路均未減速，沿途蛇行、車身搖擺不定、擦撞分隔島、闖紅燈，可見他已經達到不能安全駕駛的地步。家屬更當庭大罵「撒謊！」、「只會在法官面前道歉」，強調郭男從未和解「你何時來找過我們！提出什麼條件！你有嗎！一句對不起都沒有！」家屬因此請求法院依照殺人罪重判。法院諭知本月24日上午10時宣判。