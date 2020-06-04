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爬山中途羊水破了！天兵夫竟鼓勵孕妻「繼續爬」…下秒她下面滑出男嬰

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登山,爬山,運動,健行（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲孕婦爬山中途羊水破了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省中山市一位男子日前帶著馬上就要臨盆的孕妻去爬山，半路羊水突然破了，沒想到他不僅沒有馬上帶愛妻去醫院，竟還鼓勵加油，依然帶著妻子堅持爬完。不過，肚裡的寶寶可能沒有這麼好的耐心，還沒等妻子走幾步，下秒就從雙腿間滑出來。

綜合陸媒報導，當地神灣公安分局6月1日上午接到報案，稱有1名男子駕駛小車帶著1女子往山上方向開去，形跡比較可疑。

接報後，分局迅速組織50多名警員上山尋找，但是因為當時正下大雨、山上地勢陡峭山路易滑，在經過近1個小時的搜尋之後，最終在樹林裡發現狼狽的2人。

原來，該女子已在山上產下1名男嬰。在醫院120救護人員到場前，警員將女子及男嬰轉移到平地躺好，用身體圍成一圈人牆，打開雨傘保護母嬰安全，最後在醫護人員到來後，合力將母嬰安全送往醫院。

▲▼生產,分娩,出生。（圖／免費圖庫pixels）

▲孩子平安。（示意圖／免費圖庫pixels）

事後，據彭姓丈夫透露，6月1日早上7時許，和妻子想出去看看風景，就一起開車到神灣鎮鐵爐山附近。

沒想到，當車開到半路時，妻子羊水破了，甚至已經全部浸濕裙子。不過，天兵的彭男並沒有帶她去醫院，而是繼續駕車往山的方向走，將車停至半山，更帶妻子步行上山。不久，兒子就出生了。

目前，母子平安。

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