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洩竹竿性侵案遭判刑　監院員工告4長官違法調通聯！法判無罪：王建煊下的令

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲監察院調查人員因洩漏案件調查報告已被判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

監察院在2010年間調查台中女童遭竹竿性侵案的偵辦違失案，在結論確定前，有媒體大幅報導調查報告內容，監院發現是內部林姓調查人員私將資料交給記者，林男因此被法院依洩密罪判刑4月、得易科罰金定讞後，回頭控告4名監院長官涉嫌違法調取他的通聯記錄，台北地檢署4日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

台中林姓女童在1996年12月29日遇害，被人發現時，因下體遭人以竹竿傷害，小腸斷裂只剩下8公分，子宮脫落，雖保住生命，但無法正常進食、排泄，只能靠點滴維生，可憐的她，在2009年3月離世。

案發當時，台中檢警懷疑謝振茂涉嫌重大，調查後根據謝男自白等事證，起訴殺人未遂等罪，但案件在三級法院來回纏訟13年，謝男僅3次被判有罪、7次無罪，其中更七審法官認為，警方採證瑕疵，證物「竹竿」上未採集到謝男的指紋，加上林姓女童指認程序有問題，判謝男無罪，最高法院2010年駁回上訴確定。

▲▼監聽，通保法，通訊，手機。（圖／視覺中國）

▲洩密的監院調查員指控長官違法調取他的通聯。（示意圖／視覺中國）

當時監委高鳳仙展開調查，認為檢警偵辦竹竿性侵女童案有重大違失，但是有媒體在監院委員會決議公布前，就搶先報導調查內容，指出謝男是遭刑求才承認犯行、檢察官未到現場勘驗等違失，監察院政風室調查後，將林姓調查員函送洩密罪。

謝男在2015年被判刑4月、得易科罰金定讞後，不滿監察院私自調取他的通聯記錄涉嫌偽造文書，控告監院秘書長陳豐義、副秘書長許海權、政風室主任謝潮炎、政風室秘書林仁監等4人，但檢察官調查認為，當時4人是依據監院長王建煊指示執行公務，且當時《通訊保障及監察法》並未明定調取通聯須經法官核准，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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