直男醉倒街頭被盯上！下秒被色男扛走直接來…忍完全程哭喊：他很壯我害怕

▲小吳稱酒後被撿屍。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市一位年輕直男日前遭遇了人生的奇恥大辱。當天，他晚上和朋友high完醉倒，直接在街邊找了個空地睡覺，沒想到竟被「撿屍性侵」。事後，他難過稱，從來沒聽過男的會被性侵，對方身材高大很害怕，有反抗但沒有辦法逃脫。

據《新京報我們》報導，受害者小吳（化名）身材比較瘦小，事發酒醒後，選擇報警求助。當天，他喝酒喝得有點多了，本來覺得還可以撐回家，可是走到半路覺得醉意上頭十分難受，因為包裡正好有一個毯子，所以就把毯子給鋪平放到了地上，隨後直接在路邊睡了起來。

大約在凌晨2點左右，員警發現了小吳，就把他給叫醒，問小吳是怎麼回事，為什麼會睡在路邊？小吳回應，喝醉走不動了，所以才會在路邊睡覺。這時，員警瞭解情況之後就走了。

不過，這一切都被距離小吳不遠處的一名壯男看在眼裡，他見到警員離開，就前去和小吳搭話。「對方就以有事為理由，把我帶到了附近的一個偏僻處，然後就把我褲子脫了，」小吳回憶，隨後就遭到了人生的奇恥大辱，在被羞辱的過程中，「我很是難受，也有反抗，但更多的是害怕，因為從來都沒有經歷過這樣的事情。」

小吳說，對方身材和自己差不多，稍微比自己胖一點，但是比較高，大概有180公分左右，平頭，圓臉。完事後，他馬上報警，然後把身上的衣服也拿給員警做鑑定。他說，身心都受到了傷害，希望警方一定要嚴懲犯罪分子。

對此，警方表示，已經立案，但目前沒有目標人，所以還沒有找到犯罪嫌疑人，「也通過技術檢測了，並沒有檢測到人體生物組織。」此外，警方也翻了小吳慘遭性侵所在位置的監視器，也並沒有看到人。

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