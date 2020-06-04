　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

直男醉倒街頭被盯上！下秒被色男扛走直接來…忍完全程哭喊：他很壯我害怕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼直男自稱酒後被撿屍。（圖／翻攝自新京報我們）

▲小吳稱酒後被撿屍。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省南京市一位年輕直男日前遭遇了人生的奇恥大辱。當天，他晚上和朋友high完醉倒，直接在街邊找了個空地睡覺，沒想到竟被「撿屍性侵」。事後，他難過稱，從來沒聽過男的會被性侵，對方身材高大很害怕，有反抗但沒有辦法逃脫。

據《新京報我們》報導，受害者小吳（化名）身材比較瘦小，事發酒醒後，選擇報警求助。當天，他喝酒喝得有點多了，本來覺得還可以撐回家，可是走到半路覺得醉意上頭十分難受，因為包裡正好有一個毯子，所以就把毯子給鋪平放到了地上，隨後直接在路邊睡了起來。

大約在凌晨2點左右，員警發現了小吳，就把他給叫醒，問小吳是怎麼回事，為什麼會睡在路邊？小吳回應，喝醉走不動了，所以才會在路邊睡覺。這時，員警瞭解情況之後就走了。

不過，這一切都被距離小吳不遠處的一名壯男看在眼裡，他見到警員離開，就前去和小吳搭話。「對方就以有事為理由，把我帶到了附近的一個偏僻處，然後就把我褲子脫了，」小吳回憶，隨後就遭到了人生的奇恥大辱，在被羞辱的過程中，「我很是難受，也有反抗，但更多的是害怕，因為從來都沒有經歷過這樣的事情。」

小吳說，對方身材和自己差不多，稍微比自己胖一點，但是比較高，大概有180公分左右，平頭，圓臉。完事後，他馬上報警，然後把身上的衣服也拿給員警做鑑定。他說，身心都受到了傷害，希望警方一定要嚴懲犯罪分子。

對此，警方表示，已經立案，但目前沒有目標人，所以還沒有找到犯罪嫌疑人，「也通過技術檢測了，並沒有檢測到人體生物組織。」此外，警方也翻了小吳慘遭性侵所在位置的監視器，也並沒有看到人。

想看影片請點擊這裡

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
寶雅開賣口罩100盒秒殺！　民眾排1小時搶頭香
蔡淑臻自爆拍《犀利人妻》吻戲伸舌頭　曝溫昇豪反應：覺得受傷
神人分享「中衛口罩」網購秘訣　一招讓她買到3盒
西門町逃亡潮？肯德基關門、Roots搬家　里長分析下一波倒的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

直男醉倒街頭被盯上！下秒被色男扛走直接來…忍完全程哭喊：他很壯我害怕

英國準備犧牲「中英貿易協議」　為港人爭取自由和權利

快訊／對抗升級！　美對33家中企及機構新制裁「5日生效」

將散沙變沃土　中國海軍成功在西沙海灘種出1500斤蔬菜

台灣賭客「1人狂輸19億台幣」　撐起澳門賭場3成營收

「看清歷史大勢、順應中國民意」！陸駐港公署奉勸英國：勿在錯路上越走越遠

17歲少女網戀「以為遇真愛」！跨1300公里追真命天子…見面第一天慘被分手

公布港版國安法前...陸中央將聽取親中港人意見！劉兆佳：相信會作微調

林鄭月娥赴京報告「港版國安法」 談美制裁香港：這些是恐嚇

催吐成功減20公斤！她拿12CM湯匙塞喉嚨...嘔完鬆手滑進胃裡險喪命

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

直男醉倒街頭被盯上！下秒被色男扛走直接來…忍完全程哭喊：他很壯我害怕

英國準備犧牲「中英貿易協議」　為港人爭取自由和權利

快訊／對抗升級！　美對33家中企及機構新制裁「5日生效」

將散沙變沃土　中國海軍成功在西沙海灘種出1500斤蔬菜

台灣賭客「1人狂輸19億台幣」　撐起澳門賭場3成營收

「看清歷史大勢、順應中國民意」！陸駐港公署奉勸英國：勿在錯路上越走越遠

17歲少女網戀「以為遇真愛」！跨1300公里追真命天子…見面第一天慘被分手

公布港版國安法前...陸中央將聽取親中港人意見！劉兆佳：相信會作微調

林鄭月娥赴京報告「港版國安法」 談美制裁香港：這些是恐嚇

催吐成功減20公斤！她拿12CM湯匙塞喉嚨...嘔完鬆手滑進胃裡險喪命

「藻礁永存」去哪了？環團盼喚醒小英履行承諾：別成生態殺手

韓25歲男偶像出道10年「加入電競團隊」　官宣證實：新名譽選手

快訊／加州5.5級強震！　劇烈「搖晃30秒」深度僅6.9km　

全昭旻《RM》消失2個月回來了！　臉蛋消瘦…一開口「全場沉默2秒」：她沒變

咪妃分手1年爆復合Joeman！　IG放閃「名車背景露餡」…抓包入住同飯店

寶雅開賣口罩秒殺！民眾排1小時搶頭香

北投泉源公園泡腳池回來了！3處免費泡腳池今起取消實名制

保時捷Taycan電動跑車473萬起展開預售　你也能跟比爾蓋茲當車友

台南新化警「凌晨酒駕撞小黃」…遭記大過調職！派出所所長連坐被拔官

直男醉倒街頭被盯上！下秒被色男扛走直接來…忍完全程哭喊：他很壯我害怕

KID夜衝驚見路邊桃紅色內褲　妹子野溪泡溫泉比基尼直接脫了!!

大陸熱門新聞

台灣賭客輸光19億台幣　貢獻澳門賭場3成營收

17歲少女網戀　見面第一天慘被分手

他不爽被悔婚…雙刀怒砍「女友一家5口」

美對33家中企機構新制裁「5日生效」

中國海軍在西沙海灘成功種出1500斤蔬菜

陸駐港公署駁英政客：不要在錯路上越走越遠

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

台灣客澳門輸掉20億！1個月前還贏到賭場害怕

15歲少女懷孕7個月！孩子的爸是爺爺

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

30年老夫妻堅持AA制「雞蛋都分開」　網友看傻眼：不如一人過！

英國要中國撤回立法！　外交部回應了

新娘「露背婚紗」秒殺全場！一轉身賓客全驚呆

13歲獨臂少年釣出「NBA王牌」按讚

更多熱門

相關新聞

IKEA「彩虹購物袋」49元就能入手

IKEA「彩虹購物袋」49元就能入手

每年六月是全球的同志驕傲月（Pride Month），許多品牌紛紛推出彩虹系列，支持LGBTQ+群體。家居品牌IKEA為了力挺同志，去年就曾把他們經典的藍色購物袋變成彩虹版，今年這個版本再度推出，而且在台灣就能買的到，趕快手刀下單了。

15歲少女懷孕7個月！孩子的爸是爺爺

15歲少女懷孕7個月！孩子的爸是爺爺

新竹某棒球隊爆集體霸凌、性侵　校方稱是學長弟嬉鬧

新竹某棒球隊爆集體霸凌、性侵　校方稱是學長弟嬉鬧

台南狼師性侵少女259次　判刑8年半定讞

台南狼師性侵少女259次　判刑8年半定讞

狼父染指75天大女兒！妻2次警告檔不住

狼父染指75天大女兒！妻2次警告檔不住

關鍵字：

性侵同志直男同性戀

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

更多

最夯影音

更多
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚
騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面