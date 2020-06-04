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再度與思科招手　蔡英文、林右昌、鄭文燦都曾赴美拜訪

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▲▼蔡英文2015年參選總統時曾赴美參訪思科總部。（圖／資料照）

▲蔡英文2015年參選總統時曾赴美參訪思科總部。（圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

思科（CISCO）是全球最大網路設備供應商，在這次行政院挖角半導體、AI、5G國際領導性廠商來台計畫，也被列入洽談名單中。總統蔡英文、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦都曾遠赴美國拜會思科舊金山總部。

蔡英文2015年6月以民進黨主席暨總統參選人身分，在林右昌、時任黨秘書長吳釗燮等人陪同下，赴美拜會思科，力促台灣成為思科未來在亞洲投資的據點。蔡英文主張，台灣具有發展智慧國家的潛力，若有機會執政，創新及智慧型經濟將成為施政重點，思科則是重要夥伴。

▲▼蔡英文2015年出席「2015數位國家智慧島嶼基隆市、台中市暨思科合作備忘錄簽署儀式」。（圖／資料照）

▲蔡英文2015年出席「2015數位國家智慧島嶼基隆市、台中市暨思科合作備忘錄簽署儀式」。（圖／資料照）

同年11月，基隆市、台中市與思科簽署合作備忘錄，不僅是蔡英文、林右昌拜會思科後的所得到的具體成果，同時意味著美國科技業對未來民進黨執政具有相當程度的信心。

蔡英文2016年上任後積極推動「亞洲矽谷」計畫，包括引入國際企業研發資源與加強地方政府夥伴關係，國際企業研發資源方面，包括微軟、谷哥、麥可錫、思科，根據規劃，思科2019年在桃園設立創新中心。

▲▼蔡政府2016年亞洲矽谷計畫進度及成果。（圖／行政院提供）

▲蔡政府2016年亞洲矽谷計畫進度及成果。（圖／行政院提供）

鄭文燦2017年出訪美西，因桃園是「亞洲矽谷計畫」重點城市，因此，也參訪思科、美超微、微軟、惠普、輝達等美西的高科技產業。

▲思科智慧創新應用示範中心進駐青埔

▲思科智慧創新應用示範中心2019年進駐青埔，左起為台灣思科總經理陳志惟、國家發展委員會主委陳美伶、桃園市長鄭文燦。（圖／思科提供）

2020年蔡英文在連任就職演說中，特別針對台灣的未來產業拋出「6大戰略」，一、持續強化資訊、數位產業發展，利用半導體、資通訊產業的優勢，讓台灣成為下世代科技產業的重要基地；第二，發展5G，強化數位轉型及國家安全的資安產業；三、接軌全球的醫療科技產業；四、軍民整合的國防戰略產業，包括航空、太空產業；五、綠電再生能源產業；六，建構確保關鍵物資、民生的戰備產業。

如今，新冠肺炎疫情衝擊全球，美中貿易戰再添變數，加速國際大廠亞太戰略的重新布局。經濟部向行政院呈報「高科技研發中心—領航企業研發深耕計畫」，將在7年內投入超過百億元經費補助，吸引外國包括半導體在內的高科技業者來台成立研發中心，目前已鎖定思科、美光、微軟、亞馬遜、谷歌等科技巨頭洽談中，目標今年達成四案。這個計畫也是依循著蔡英文第二任期預計發展半導體、5G的策略。

▲▼行政院拍板160億補助計畫，挖角國際半導體、AI﹑5G佈局台灣。（圖／行政院提供）

▲行政院拍板160億補助計畫，挖角國際半導體、AI、5G佈局台灣。（圖／行政院提供）

根據經濟部規畫，優先推動半導體、AI、5G等三大核心科技，吸引國際大廠結合國內產業鏈加速佈局台灣研發體系，強化我國產業領導性技術研發實力，引領台灣轉型為研發創新強國，預估未來每年將影響超過400億元前瞻研發投資及6,350位研發與營運人才，期盼接軌國際舞台，加速青年創業，推動台灣產業新藍海。

根據預估，在半導體產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4,000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5,700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3,600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7,500億台幣。

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