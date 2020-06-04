露天汽車電影院6／13準時開播！ 侯友宜：讓電影產業快速復甦

記者羅婉庭／新北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，新北市陸續推出各式配套振興措施，新北市推出超文青「露天汽車電影院」。市長侯友宜4日表示，希望新北的一小步也能帶動疫後經濟的一大步，讓電影產業快速的復甦。





▲新北露天汽車電影院記者會。（圖／市府提供，下同）

侯友宜指出，電影業在疫情期間受到嚴重衝擊，隨著疫情趨緩，為了帶動產業快速復甦，新北市以新型態的安全生活模式思維，推出露天汽車電影院，讓民眾用不同的方式欣賞電影。

侯友宜說，地點是在三重觀光市集的停車場，因為它在天橋下面，不會受到氣候的影響，旁邊是新北大都會的公園，設有很多配套設施、市集，結合5月底剛啟用的新北大都會公園「世界最大堤坡樂園」，民眾可以白天至公園遊憩、下午逛胖卡市集、晚上享受在星空下看電影的樂趣，度過美麗、愉快的周末夜晚。

新北市在後疫情時期，接連推出「疫後新經濟」、「疫後新生活」、「振興電影院」與「消費新型態」，4日於記者會上正式宣布自6月13日及14日接連兩天起，在三重大都會公園旁的觀光市集南側停車場舉辦「青春電影YA！」露天汽車電影院，除了吸睛強檔國片外，周邊也設置胖卡美食市集、集點抽獎換好禮等活動，鼓勵民眾與家人一同吃美食、看電影、賞夜景，盼能刺激消費，提振疫後經濟。

侯友宜強調，預期大概有1500人會來欣賞我們這個汽車電影院的放映，那同時也帶動周遭的消費能量，希望這一小步也能帶動疫後經濟的一大步，讓電影產業快速的復甦。

侯友宜說，上半年因新冠肺炎疫情，民眾多數待在家中，近來因台灣防疫有成，已宣布6月7日後解封，因此希望由政府自身帶頭消費新生活運動，鼓勵民眾多外出，用行動力給予新北店家支持。

經發局表示，本次活動將於6月5日中午12點起開放線上報名，活動兩天各限量100台汽車入場。有別以往臺灣的露天電影院，此次活動特地引進國外超夯露天汽車電影院，不僅兼具戶外防疫也有娛樂效果。考量環保及減碳愛地球，採用汽車不發動的觀影形式。

經發局表示，最特別的是，新北市汽車電影院採用有別於僅單純DVD授權的公播，技術部分由秀泰及新光影城提供全套影城完整放映設備，音響部分更是比照跨年演唱會等級的身歷聲系統，超越一般戶外播映規格，讓民眾能有身歷其境，在車內就能體驗頂級電影院的效果。電影部份更有華映娛樂跟CATCHPLAY提供正版授權DCP電影拷貝，將電影院的最高畫質內容原汁原味呈現在市民面前。

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