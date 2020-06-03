侯友宜宣布：新北酒家舞廳6／8開放　「需保持社交距離」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜3日表示，舞廳、酒家4月初配合疫情自主歇業之業者，在完成有關實名（聯）制、防疫措施、公安等自主管理檢核後， 可於6月8日起有條件復業，仍須配合防疫措施、保持社交距離，市府公安稽查小組帶隊全力查察。

隨著國內疫情趨緩，中央預計6月7日起展開大規模解封。新北市轄內共有舞場5家、視唱業22家、酒家（吧）茶室41家，與卡拉OK（小吃店）7家，日前共有75間自行歇業。

侯友宜在市政會議上表示，舞廳、酒家很難保持社交距離，在疫情期間已有業者配合自主歇業，6月8日起，若業者採取實名制，落實相關防疫措施，並進行公安自主管理，可以有條件開放。

侯友宜強調，即將復業的酒家、舞廳，由後續會由經發局、消防局、工務局、警察局、衛生局等單位加強聯合稽查，如果無法保持社交距離，沒有落實防疫措施，將再度要求歇業。

但是侯友宜特別提醒，「不要以為說業者恢復就是大解封，沒有這回事，對新北市來講沒這回事」，所以8日開始聯合大稽查，對酒家、舞廳這些難保持社交距離的店家全面稽查。

至於夜市、商圈解封，侯友宜表示，7日將配合中央政策解除人流管制，取消民眾進入傳統市場、商圈、夜市等場所，必須戴口罩、消毒與出入口管制等規定。

此外，中央已宣布將發放3千元振興券，希望大家可以多向新北市轄內的庇護工場、身障團體小作所及原住民等相關服務弱勢的團體購買商品，市府也率先採購了300萬元的愛心商品，將致贈給社福機構和弱勢家庭。