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6000片中衛口罩「一開賣就掃光」！東森購物網拚24小時快配

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▲▼ 東森中衛口罩（圖／翻攝東森購物）

▲東購販賣的2款口罩。（圖／翻攝東森購物）

記者黃可昀／綜合報導

東森購物網今（6/3）下午4點開賣6000片中衛成人醫療口罩，一開賣已全數售鑿，但平台將會持續補貨，消費者可定時刷新頁面，確認是否有補進新庫存。

▲▼ 東森中衛口罩（圖／翻攝東森購物）

請繼續往下閱讀...

▲兩款口罩都被秒殺賣光。（圖／翻攝東森購物）

這波販售的口罩顏色包含平面款深丹寧、櫻桃紅2色，一盒50入售價300元，換算成每片單價是6元，每人限購2盒。這一批口罩類型全是成人專用，兒童口罩目前仍在規劃階段，此外，這次東森購物網採用24小時快配，下單隔天即可收到口罩，接下來也會繼續補貨上架，消費者可隨時注意網頁資訊。

▲▼ 東森中衛口罩（圖／翻攝東森購物）

▲後續會再補貨上架。（圖／翻攝東森購物）

這次共有5大電商加入中衛口罩販售，Yahoo奇摩購物中心上午10點開賣9分鐘即完售；博客來是11點開賣，11點8分網頁才顯示正常，但限量商品也已全數賣光。接下來是PChome 24h於下午4點準時開賣，momo購物則是晚間8點，民眾應提前打開購物網頁準備，晚1分鐘就可能搶不到。

此外，這次東森購物網釋出了深丹寧、櫻桃紅2種顏色的口罩，之後將有機會新增炫霓紫、櫻花粉，第二波還有可能出現天空藍、軍綠、迷彩等花樣，甚至先前掀起討論度的「謝金燕姐姐款－蕾絲口罩」也即將重回江湖，中衛已將這款口罩加入排程，等原物料備齊後即可馬上動工。

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