夫被撞死理賠4600萬…18歲嫩妻上了凶嫌床　檢警法調查大逆轉：殺人又詐保

▲高雄牛排店老闆（右）遭撞墜落澄清湖死亡，詐保的4人遭判刑定讞。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者吳銘峯／台北報導

高雄市牛排店老闆吳志德2014年間遭車撞飛墜落澄清湖死亡，檢警查出死者生前投保4600萬鉅額保險，牛排店的金主陳柏裕與3名同夥被依「殺人罪」嫌起訴。一二審均重判，但更一審改認定為「加工自殺罪」輕判，更二審又改依殺人罪重判陳男無期徒刑。全案上訴最高法院，最高法院4日駁回上訴定讞。

這起離奇案件發生在2014年9月28日，晚間死者吳男與當時18歲的嫩妻、陳男、牛排館張姓員工，在KTV飲酒歡唱，隔日凌晨，吳男與張男離開，走在澄清湖環湖路，張男先藉尿急脫身，這時陳姓毒品犯開車自後猛撞吳男，體重逾百公斤的吳男騰空飛越170公分環湖護欄，墜湖而死。

檢警調查後，發現死者生前投保4600萬元鉅額保險，而案發前4個月起，吳男竟經常受傷而請領保險。一開始是左手臂遭菜刀砍傷，取得保險金20餘萬元；沒多久又發生車禍、手腳受傷，但左手竟是遭鐵鎚砸傷，腿雖被車撞斷，卻仍未殘廢，未取得保險金；最後則是在澄清湖畔遭人撞飛墜湖死亡。

死者短時間內坎坷的人生啟人疑竇，檢警查出是牛排店金主陳柏裕，串通死者以及3名同夥，共同犯案詐保。檢方最後依照殺人罪嫌，對陳男等4人提起公訴；至於死者的嫩妻案發後與陳男過從甚密，甚至發生性關係，不知懷上誰的孩子，檢方認為嫩妻不知情，予以不起訴處分。

案經法院審理後，一二審均認定陳男具有殺人故意，一審判刑17年半，二審更加重為無期徒刑；同夥也分別遭判刑14年到16年半不等刑期。但高雄高分院更一審卻出現不同認定，認為陳男等人行兇獲得死者同意，因此改依照「加工自殺罪」輕判陳男等人4年10月到4年2月不等刑期。案經撤銷發回，更二審又改依照殺人罪，將陳男重判無期徒刑。案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞，陳男最終獲判無期徒刑，3名同夥分別判刑14年半到10年不等刑期。