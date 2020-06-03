楊麗花丈夫洪文棟私生子求認親　二審再判有親子關係

▲徐國璋（左）提出確認親子關係存在之訴，高院二審仍認定他是洪文棟私生子。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

歌仔戲國寶楊麗花老公、骨科名醫洪文棟，於2018年11月過世，但他過世前兩年，就有一名57歲的男子徐國璋，出面說自己是洪文棟私生子，打起確認親子關係存在訴訟。一審認定洪文棟與徐國璋具親子關係，洪文棟過世後，楊麗花承接訴訟，並上訴二審。二審高等法院3日宣判，仍認定2人具親子關係。可上訴。

骨科名醫洪文棟是新光集團的後代，外傳身家數十億元，也曾擔任過立法委員。他在2018年過世，享壽80歲。他與楊麗花結婚35年，雖然未生子，但感情相當深厚。而這次私生子打認親官司出現後，外界又關注起洪文棟豐富的情史。他在與楊麗花結婚前，就已經有過婚姻關係，還帶有4個小孩。但楊麗花不在意，2人當年還盛大舉辦婚禮。

而本案乃因現年57歲的男子徐國璋提出，他指出，母親徐英妹1956年與洪文棟交往，1962年5月17日生下他，由母親獨力扶養。他一直到10歲時，母親才告知洪文棟是生父，並帶他相認，2人見面時，他也都叫洪文棟爸爸。徐國璋母子後來到美國生活，一直到18歲才回台灣。而徐國璋主張，洪文棟長期給錢扶養他們母子，包含購車、學費，母親的心臟手術等，超過300萬元，所以希望認祖歸宗。

一審士林地院審理時，洪文棟拒絕做親子鑑定。一審法院根據洪文棟花錢扶養的事實，再加上洪文棟拒絕鑑定，因此認定2人具有親子關係，判決洪文棟敗訴。一審法院判決後，洪文棟過世，由楊麗花與子女們承接訴訟，案件上訴第二審。

二審高等法院於3日宣判，駁回楊麗花等人的訴訟。高院指出，洪文棟與徐國璋會面時，徐國璋均以「爸爸」稱呼洪文棟，洪文棟等人均未否認、駁斥，且洪文棟曾提供徐國璋生活費用，堪認洪文棟已釋明有事實足以懷疑兩造間有親子關係存在。且洪文棟無正當理由而拒絕親子鑑定，因此高院還是認定2人具有親子關係。可上訴。