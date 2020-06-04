吳景欽／【佛洛伊德之死】美國陪審團篩選中的種族議題

▲非裔男子遭警察壓頸致死，即便檢方將以三級殺人罪起訴，但有鑑於過往案例，恐因種族因素於陪審員的選任影響，被判有罪機率不高。（圖／視覺中國CFP）

日前美國明尼蘇達州發生白人警察Derek Chauvin執法過程中，不當壓制非裔男子George Floyd，造成其死亡，引發全美各大城市的遊行抗議，甚至衍生暴動。檢察官準備以三級殺人罪起訴Chauvin，但有鑑於過往類似案例，其被判有罪的機率未必高。

發生於1991年加州的非裔男子Rodney Glen King遭4名白人警察毆打，警察因此被起訴，審理後卻判決無罪，引發洛杉磯大暴動。該案12名陪審員中並無非裔，也一直有爭議。故此次案件於未來審判中，是否也會有相同的問題存在，就值得關注。

在美國各州，大部分將殺人罪分為兩級：一級殺人罪，即是有計畫性質的謀殺；二級殺人罪，則是一般的故意殺人罪。而於某些州，如明尼蘇達州，還有三級殺人罪，此種類型指的是，對於被害人的死亡雖非有意使其發生，卻在某種程度容認如此的結果產生，致與我國刑法第13條第2項的不確定故意相當。故關於日前白人警察Chauvin壓制Floyd致死的行為，檢察官即以三級謀殺罪來進行訴追。

不過，目前官方的死因鑑定認為死因是心臟病發與毒品所致，似朝向被害人的生理與個人行為之原因，就使家屬另為獨立鑑定，而鑑定結果卻朝向窒息而死，因此要求檢方應以一級殺人罪起訴。檢方若以三級謀殺罪起訴，被告必會以死亡結果非其所造成與依法執行職務來為無罪答辯，則於死因鑑定有歧異下，法庭上必有一番激烈攻防。

只是在尚未進入陪審程序前，無論是檢察官或被告律師就必須考慮審判地點的問題。因在以犯罪地為審判地的場合，若所在區域的人口或族群分布並不平均，如屬於白人區，則就檢察官來說，就得考慮聲請移轉管轄；反之，若屬黑人區，被告律師恐也會為相同的選擇。例如1990年代轟動一時的辛普森案，由於犯罪地管轄法院之轄區，是處於富有的白人區，辛普森的夢幻律師團當然聲請移轉管轄。

就算審判地的法院管轄區域，種族的人口分布平均，但種族因素仍未因此消除。進入陪審員選任程序時（voire dire），當事人兩造都有一定數目可對候選陪審員無須附理由的剔除權（peremptory challenges）。故在以白人警察為被告的場合，其律師就可能行使此等權利，儘量剔除非裔陪審員；反之，檢察官亦可能儘量排除白人陪審員。也因此，在陪審員選任程序結束，由陪審團的族群組成，似乎即可預見最終的判決結果。

美國聯邦最高法院早於1986年的Batson案裡已明確表達，利用peremptory challenges來有意剔除某族群，致使陪審團趨向某一特定族群，嚴重侵害被告於美國憲法增修條文第6條所保障的公平審判權，故關於種族因素於陪審員的選任，似應逐漸喪失其作用。

惟於現實面，是否因種族因素來有意剔除也很難為證明，故一直到2019年的Flowers案判決，美國聯邦最高法院仍再次重申Batson案所建立的基本原則來看，種族因素於陪審員的選任，仍起了相當重要且關鍵的作用。可想而知，在未來對Chauvin的審判裡，於陪審員的選任，種族因素的考量恐也無法避免。

▼美國近日因種族議題在多個城市引發示威抗議，甚至衍生暴動。（圖／路透）

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。