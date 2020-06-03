前立委林正二綁標收回扣826萬元　加總判刑74年8月定讞

▲前親民黨立委林正二（右二）遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

親民黨前立委林正二，夥同前花蓮市長蔡啟塔等人，透過綁標的方式，向廠商收取工程款回扣25％，遭檢方提起公訴。林正二多次遭判重罪，案經上訴第三審，最高法院3日將他涉案的8罪駁回定讞，僅發回1罪，定讞部份總計判刑74年8月，另外蔡啟塔也遭判刑15年定讞。

林正二遭判刑定讞多罪，但依照林正二行為時的舊刑法規定，我國若宣告數罪併罰的有期徒刑執行上限為20年，他雖然這次遭定讞74年8月，但將由高等檢察署檢察官向台中高分院聲請定應執行刑。由於他與蔡啟塔接判刑定讞，最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，林正二自2005年起，透過徐姓助理先後找上時任花蓮市長的蔡啟塔等人，由中央的立委與地方首長共同合作，朋分工程款回扣，其中林正二的國會辦公室分得15％的回扣，地方首長分得10％回扣。最後林正二等人拿到花蓮市3件、崁頂鄉4件、大武鄉1件、南州鄉1件等，共計9件工程補助款，總數超過2500萬元；而林正二總計分得826萬元、蔡啟塔則收取176萬元。

案經台中地檢署偵結起訴，一審將林正二重判20年、蔡啟塔重判15年，二審台中高分院去年改判林正二19年8月，蔡啟塔維持15年。

案經上訴最高法院後，最高法院3日將台東大武鄉的工程回扣案發回更審，其餘部分駁回定讞。其中林正二遭駁回的部分共8罪，總計刑期為74年8月；至於蔡啟塔的部分則全部定讞，總計判刑15年。