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激情交纏「25次」！15歲小女友懷孕　他秒娶回家…1年後離婚下場慘爆

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▲桃園市林姓男子遭少女指控於去年8月帶其上摩鐵2度發生親密關係，但林喊冤反認，少女卻不知林有刺青等特徵，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子離婚後不負擔女兒扶養費，前妻怒告他婚前25次與未成年性交，法官判刑10個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

水電工阿宏（化名）與15歲少女小亭（化名）交往，半年內2人就發生25次性關係，小亭還因此懷孕。案經醫院通報，阿宏允諾賠錢並與小亭結婚，因此獲緩起訴。孰料，2人結婚1年多就離婚，阿宏也並未賠錢，緩起訴因此遭到撤銷，另外，他也沒有負起扶養女兒的責任，讓小亭氣得決定針對2人婚前性行為的部分提告，而法官也依妨害性自主罪將他判刑10個月。

判決書指出，阿宏經過朋友介紹認識小亭，2人互有好感，並於2017年9月間開始交往，而交往半年多來2人共發生了25次性關係，小亭還因此懷孕，赴醫院檢查後，醫院依法通報，全案因此曝光。

阿宏事後允諾賠錢，並將小亭娶回家，檢方因此已緩起訴處分。然而，2人婚後1年多就因故離婚，阿宏也未依照承諾賠錢，緩起訴因此遭到撤銷。另外，阿宏也未盡到父親責任扶養小孩，讓小亭決定針對2人婚前性行為對阿宏提告。

法院審理期間，阿宏表示，2人第一次發生關係時，他知道小亭僅15歲，交往半年來一共發生25次性行為，「而我與小亭結婚是在2018年6月28日結婚，大概在2019年9、10月左右離婚，我不確定，而離婚原因是雙方家庭父母處不好，對方不願意把小孩抱回來給我爸看」。

阿宏另外喊冤，自己不是沒有履行義務，雖然工作不穩定，但孩子的奶粉及尿布他都有負擔，離婚後因為要扶養中風的父親才沒有負擔，也希望小亭可以諒解他需要負擔家中經濟的苦衷。

不過，阿宏的說法小亭並不接受，她控訴，「從與阿宏離婚後到今日為止，他都沒有會一毛錢到小孩子的戶頭，並未盡到為人父應有的義務及責任，也都沒有關心小孩，感覺小孩都跟他無關，我不想原諒他，也不願與他和解，請法官依法處理」。

法官審理後，認定阿宏婚前犯下25次與14歲以上未滿16歲女子性交罪，因此判刑10個月。法官另於判決書苦勸阿宏，凡事不要只考慮自己，也要為女兒及小亭考慮，負起身為父親因有責任、義務，並非只顧自己的父親而棄女兒不顧，「真心誠意善待他人者，他人自然會尊重自己，自己怎樣對待他人，他人也會怎樣對待自己，不要總是怨天尤人，...，自願改過從善，永不嫌晚。」

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