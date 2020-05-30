3度激情交纏！人夫指定「穿丁字褲」　正宮抓包怒告…小三淚崩：我是肉身還債

▲小三3度與人夫上摩鐵嘿咻，正宮抓包憤而提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名正宮小君（化名）抓包丈夫阿宏（化名）在外偷吃，與小三小凡（化名）三度上摩鐵激戰，氣得怒對小凡提告求償。不過，小凡辯稱，是因為自己欠阿宏錢，因此以肉身還債，才與對方上摩鐵。法官審理後，認為小凡與阿宏發生3次性行為是不爭的事實，因此判她須賠償小君40萬元。

根據判決，小君提告主張，小凡明知道阿宏已婚，卻在2018年4月至6月間3度與阿宏上摩鐵嘿咻，嚴重侵害了她的配偶權，也導致她的家庭無法和諧，精神上也承受莫大痛苦，因此對小凡提告求償。

對此，小凡則辯稱，與阿宏原本是朋友關係，是阿宏偶然間得知她被倒會、經濟出現困難，才主動借資3萬元，之後又陸續再借貸3萬6千元、8千元、2萬元等，共計9萬4千元，但因她遲遲還不出錢，阿宏便不斷暗示，「愈欠愈多，到時就拿肉來還，若你穿丁字褲給我看，就可不用還錢」等，甚至屢次性騷擾，她因為迫切想清償債務並斷絕往來，才勉強答應與阿宏發生關係。

小凡還提到，2人第一次完事後，阿宏又向她稱因為同情她的經濟狀況，可以繼續提供金援等，而她迫於當時的經濟壓力，於是再度配合阿宏發生2次性行為，而他在結束後，也認為債務都已清償，遂不斷找藉口疏遠阿宏。孰料，2018年11月間小君得知2人關係後，氣得質問，過程中還不斷威脅逼問她，而阿宏更是直接把所有責任推給她，還慫恿小君對她提告。

▲小三事後辯稱，因為自己欠人夫錢，於是肉身還債，法官最後判罰40萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

小凡表示，當下她就像小君道歉，還在小君的要求下寫下悔過書，並簽署25萬元的借據想獲得諒解，但沒想到，當她還清25萬元後，小君又突然要求要和解，而她雖經濟不佳，仍再湊得10萬元和解，但小君嫌金額少，最後仍堅持提告求償，讓她因此罹患憂鬱症，目前都必須持續就診。

法官審理後認為，夫妻間的應該是互相協力保持婚姻生活的圓滿及幸福，並且護守誠實，但其中一方若行為不誠實，破壞了原有的圓滿生活，就是違反了婚姻契約的義務，而侵害他方的權利，這就是所謂的配偶權，而第三者明知道對方已婚卻仍與之發生關係，導致對方配偶權利受到侵害，其配偶就能請求賠償。

對於此案見，法官認為，小凡明知到阿宏已婚，卻仍3度與阿宏發生關係，這是不爭的事實，確實已經動搖了小君與阿宏的婚姻關係，讓小君身心受到極大打擊，因此判小凡須賠償小君40萬元。全案可上訴。

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