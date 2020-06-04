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假VIP上網賣柏金包！貴婦砸「800萬」想買　空手而回怒告…她喊：是她先勒索我

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲翁姓貴婦豪砸800萬元買包，卻空手而回，怒告賣家。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／高雄報導

翁姓貴婦透過網路，向一名吳姓女子購買愛馬仕柏金包等精品，前後花了近8百萬元，卻沒拿到東西，讓她氣得對吳女提告求償。法官審理後，認定吳女犯行，也依法判刑，而民事部分則判她須賠償翁女679萬元。

根據判決，翁女提告主張，吳女自2013年間起在臉書上申設「Wei Wei Wei」、「謝苔苔」等帳號、「食心安」粉絲專頁以及LINE暱稱「W」的帳號，誆稱自己是愛馬仕品牌的VVIP，有管道可取得精品，但須等展示期或貨物過海關，讓翁女信以為真，陸續以母親名義匯款共791萬餘元給吳女，即便吳女有還款112萬元，但她仍損失679萬餘元，讓她氣得決定提告求償。

對此，吳女辯稱，翁女並未提出金流匯款紀錄，且在刑事詐欺案提告的金額與求償金額差距甚大，提告的金額亦不實在，否認自己積欠翁女款項。此外，吳女還另外指控，自己遭到翁女勒索，還強行拿走百萬現金、貴重精品等，甚至被逼簽本票，法官不能就這樣判她刑，再者，因刑事案件仍在二審，她請求法官等刑事二審將相關證據調查清楚後，再做為這次民事審判的依據。

法官審理後，認為吳女因刑事部分遭判刑6年，而目前上訴至最高法院審理中，且就一、二審的刑事案件判決中可發現，吳女的涉案情節相當明確，因此判她敗訴，須賠償翁女679萬元。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

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