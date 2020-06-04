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川普揚言引《叛亂法》出動現役美軍　國防部長說話了！

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▲▼美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）。（圖／路透）

▲艾斯培反對出動現役軍人掃蕩暴力示威。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）3日首度表示，他並不支持動用現役部隊掃蕩大規模示威群眾的作法，也不認為應該引用《叛亂法》。先前，美國總統川普揚言，若各州州長不願調派國民兵平亂，他將出動正規軍對付暴力示威者。

根據Politico網站報導，艾斯培在談話中表示，「只有在萬不得已的情況下，才可選擇以現役軍人充當執法人員角色，但只有在最緊急、最嚴峻的情況下可以使用，而我們現在並不處於這種情況。」這是自示威活動在全美爆發以來，艾斯培首次公開發表談話。

至於川普揚言部署現役軍人至抗議活動現場的作法，艾斯培說，「我不支持引用《叛亂法》（Insurrection Act）。」據悉，美國《叛亂法》最後一次受引用，發生在1992年洛杉磯暴動事件中。

另外，美國總統川普1日晚間率官員步行到白宮對街的聖約翰座堂前供媒體拍照，警方則強勢驅離示威者替川普開道，引來外界批評。艾斯培也因為出現在川普身旁而遭到強烈砲轟。

對此，艾斯培3日在談話中解釋，他當天並不知道川普在玫瑰花園發表完演說後，還打算特意到聖約翰座堂外拍照留念，他只知道其他官員將陪同川普視察白宮前拉法葉公園（Lafayette Park）和教堂受破壞的情況。

艾斯培強調，他盡可能保持執掌部門的「非政治化」，「有時我很成功，有時我不那麼成功，我的目的是使國防部遠離政治。」報導指，艾斯培言下之意，似乎當天自己也受到誤導。

另外，艾斯培也就非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死發表譴責。艾斯培形容涉案警員的行為是一種「恐怖罪行」，涉案人員必須對「謀殺佛洛伊德的行為」負責。

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