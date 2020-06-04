示威者包白宮譏總統「碉堡小子」　川普怒喊派兵鎮壓…遭官民反對秒龜縮！

▲川普遭譏碉堡小子，憤怒回擊：「只是去視察」。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」示威持續，在全美多處造成人員與商業損失，總統川普日前震怒表示，若騷亂持續，考慮將出動軍隊鎮壓暴動。對此反引起民眾更加激烈的情緒，而當地時間3日川普接受訪問時，再度被問到相關「出兵」議題，改口表示，「目前的情況，我不認為有必要了」。

綜合外媒報導，白人警方在上月25日執法過當，讓非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡，在美國境內造成許多示威抗議，川普當時相當憤怒，從喊話和平、不要失控，到最後威脅可能將出兵鎮壓暴徒。遭到各界反彈之後，在美國媒體《Newsmax》的專訪中被問到會派兵到任何一個城市？他則表示，「看情況，我不認為我們將有這個必要。」

▲佛洛伊德之死讓全美多城出現示威。（圖／路透）

而日前白宮遭到示威者包圍，傳出川普被白宮特勤帶去地下碉堡避難約1小時，被示威者嘲笑是「碉堡小子」，但川普仍大讚特勤護送川普一家的行為「讓人感到相當安全」。面對示威者的嘲笑，川普也回應，「去地下碉堡不完全是為了自身安全，也是去『視察』，而且只待上短短一陣子。」

此外，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）對於川普軍隊鎮暴的想法，他持反對意見，並提到過去從未用軍隊部屬來殘暴對待平民，「動用現役軍人的選項應該是最後手段，除非情勢危急才可能實行。」

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