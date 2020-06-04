川普最新回應「態度轉彎」！誓言派軍隊上街　國防部長：我不支持

▲美國總統川普於當地時間18時30分左右在白宮針對「佛洛伊德之死」引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普1日在白宮發表重大談話，誓言州長及市長若平亂不力，將派出軍隊上街；國防部長艾斯培（Mark Esper）2日證實，華府周遭集結了1600名美軍。對於週三（3日）被問及是否派軍進城，川普又表示，「我不認為我們有需要」。

CNN報導，電視節目主持人問到川普，是否真的會下令美國正規軍開入各城市，以求盡快回復他多次在推特上以大寫字母要求的「法律與秩序」。其實早在重大演說結束當天，就有華盛頓特區市長、奧勒岡州長等人第一時間回應「拒絕從命」，卻也不見川普的作為真的如他所說的果斷。川普此次的回答也較為緩和，「我不認為我們有需要」，不過他也說自己有「非常強大的權力能夠這麼做」，因此若有必要的話，也可能會跳過國民衛隊（National Guard），直接下令軍隊入城。

▲美國騷亂持續，但強度漸緩。（圖／路透）

川普周一（1日）在白宮玫瑰園發表攻擊性極強的言論，表示州長及市長們的執法手段不彰，未能平息已持續數日的騷亂，街頭暴力打砸搶消息頻仍，因此他強烈建議部署國民兵及大量執法武力。

對於地方官員可能拒絕總統的「建議」，川普誓言會直接跳過隸屬各州的國民警衛隊，直接動用1807年的《暴動法案》，派出國家級武力進城平亂。2日，白宮周圍及林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前，皆聚集不持武的美軍憲兵，以及全副武裝的陸軍；艾斯培及參謀會議主席進行街頭視察時證實，集結兵力共約1600人，但未收到進城指令。





▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）2日上街視察華府周遭美軍。（圖／路透）

不過艾斯培3日終於表達憂慮，他認為不應該在美國國內，對大規模的示威活動動用現役武力。他說現役武力若要派上用場，只能是在最危急的情況，做為最後手段，「我們現在並沒有在那樣的情況之中，我不支持引用《暴動法案》。」

佛洛伊德之死的示威騷亂至今，各地傳出打砸搶等暴力行為，更多次有極右團體或極左團體混入人群中，試圖激化抗議民眾情緒的消息，甚至也有影片拍到抗議人群中有中國口音喊著劃一的口號，也被視為外國勢力趁機添亂。

對此，川普則一概推給激進左翼團體 ─ 反法西斯運動（ANTIFA）組織，認為他們和其他極左團體混入示威抗議的隊伍中施展暴力。

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