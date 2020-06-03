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老翁騎腳踏車路倒送醫亡　雲林警驗指紋…找出他的身分送他回家

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▲斗六市5月初一名獨居老人被發現倒臥堤防送醫不治，身無任何證件，警方於往生室採集長者指紋，傳至警察局鑑識科指紋遠端工作站進行比對，順利確身份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市5月初一名獨居老人被發現倒臥堤防送醫不治，身無任何證件，警方於往生室採集長者指紋，傳至警察局鑑識科指紋遠端工作站進行比對，順利確身份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市5月初發生一件獨居老人被發現倒臥堤防，送醫後仍不治，該長者身上未攜帶任何證件，斗六分局鑑識巡官前往臺大醫院往生室採集長者指紋，傳送至警察局鑑識科指紋遠端工作站進行比對，僅花十分鐘時間確認其身份，順利通知居住嘉義縣的家屬前往處理後續事宜。

根據統計雲林縣65歲以上老年人口約為12.3萬人，佔全縣人口比例高達18％，已進入「高齡社會」狀態，斗六市一名獨居老人五月初被民眾發現，不明原因路倒於防汛道路旁，經緊急送往臺大醫院急救仍宣告不治，由分局鑑識巡官前往臺大醫院往生室採集長者指紋，傳送至警察局鑑識科指紋遠端工作站進行比對，鑑識科值日人員迅速處理輸入連結刑事警察局建檔資料庫進行比對，大約十分鐘後立即確認所採集長者指紋身分為年紀將近七旬之王姓獨居長者。

自2009年起至今，雲林縣警察局共為縣內長者、身心障礙者及一般民眾自願申請指紋捺印完成建檔共3449件，並由社會處另提供獨居、失智者及身心障礙者名單，由警察局派員逐戶徵詢同意後捺印指紋，以利人口協尋作業，今年上半年即有3件因指紋比對協助確認長者身分，找到回家的路。

▲斗六市5月初一名獨居老人被發現倒臥堤防送醫不治，身無任何證件，警方於往生室採集長者指紋，傳至警察局鑑識科指紋遠端工作站進行比對，順利確身份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警察局鑑識科指紋遠端工作站，鑑識科值日人員迅速處理輸入連結刑事警察局建檔資料庫進行比對。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府為加強對縣內長者之關懷與照顧，縣長張麗善於去年底提撥經費予警察局建置本縣指紋遠端工作站，從該件路倒長者迅速確認身分，縮短家屬焦慮等待時間，即可見該設備確實能發揮預期成效，成為預防失智守護網絡的強力後盾。

縣長張麗善要求雲林縣警察局針對高齡長者、失智者、身心障礙者之指紋建檔工作列入縣府施政目標，警察局在此也呼籲縣內民眾及公益團體，如有指紋捺印需求亦可主動聯繫警察局(電話5320259)或各分局前往協助，期能保護縣內高齡失智長者，避免衍生其生命身體受到侵害情事。

▲斗六市5月初一名獨居老人被發現倒臥堤防送醫不治，身無任何證件，警方於往生室採集長者指紋，傳至警察局鑑識科指紋遠端工作站進行比對，順利確身份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警局積極與縣內醫療院所、社區發展協會、長青食堂、社區關懷據點、巷弄長照站接洽聯繫設攤165場，宣導人數約8千人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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