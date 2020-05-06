關心獨居老人送暖　佳里警長、區長齊動員

▲台南市警佳里分局長斯儀仙、佳里區長朱雅宏等人，關心佳里區及七股區等獨居老人防疫生活及健康自主管理情形，前往探視慰問。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局長斯儀仙，關心佳里區及七股區等獨居老人防疫生活及健康自主管理情形，特於6日下午結合佳里區公所、佳里國際扶輪社、佳里金唐殿上元燈慈善會、華山基金會佳里愛心天使站等機關及民間團體，將抗菌藥皂、口罩等防疫物資，親送轄區獨居老人，場面溫馨。

本次聯合慰問獨居老人活動，於6日下午2時30分，由佳里警分局長斯儀仙、副分局長陳俊凱、組長曾靜欽、佳里區長朱雅宏、金唐殿上元燈慈善會長楊志超、佳里國際扶輪社社長葉明進、副社長黃維明及前社長林進安等人，連袂攜帶愛心防疫物資及馬克杯等防疫宣導品，抵達華山基金會佳里愛心天使站，由站長蔡宗育代表接受，場面溫馨。

隨後由蔡站長帶領大家，前往慰問急需高度關懷對象，當大夥首站探訪安西里吳老伯伯，看到大陣仗聯合造訪，吳老伯伯大為吃驚，愛心天使站長蔡宗育與其話家常後，佳里分局長斯儀仙為表示關心，以額溫槍測量其額溫並關心近日健康狀況，吳伯伯一一回答，並稱讚分局長年輕漂亮，氣氛融洽。

佳里區長朱雅宏亦同時表示關心其血壓狀況，親自以電子血壓計為其測量血壓，可能不習慣在眾人面前量測血壓，心跳與血壓都有過高現象，稍作休息後，由華山基金會蔡站長為其測量後，血壓及脈搏就回復正常。

另一戶住在安西里文化路的鄭伯伯，見大家來訪，非常高興，還刻意穿上一件保羅衫，迎接大家，他說現年86歲，難得見到這樣年輕的區長及女分局長造訪，非常高興，大家侃侃而談，逗得老人家心花怒放，氣氛融洽，場面溫馨。

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