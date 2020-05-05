星展暖心、守護南投　星展銀行與南投縣府共同關懷獨居長者

▲▼新冠疫情延燒，為關懷獨居老人等弱勢族群，星展銀行採購「星展暖心食袋」，5日透過視訊記者會，捐贈給南投縣府食物銀行。（圖／南投政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情延燒，獨居老人等弱勢族群生活更形艱困，星展銀行回饋社會率先捐贈台灣225萬元，採購4萬5000份，每袋價值500元的「星展暖心食袋」，5日透過視訊記者會捐贈給南投等縣市食物銀行，林明溱縣長與政委唐鳳、台南市長黃偉哲等多人視訊交流後，代表縣民向星展銀行的暖心善舉表達最誠摯的謝意。

林明溱縣長指出，南投縣是全台僅次於嘉義、雲林兩縣人口老化程度第3高的縣，全縣列冊需關懷的獨居長者更多達2756人，這次捐贈南投縣食物銀行的星展暖心食袋，將優先分贈給這些獨居老人，讓他們能在疫情嚴峻依舊的最近，得到溫暖的生活關懷與實質物資的補給。

視訊記者會，由星展銀行台灣區總經理林鑫川主持，除了林明溱縣長、黃偉哲市長、唐鳳政委及台灣食物銀行聯合會理事長方荷生，並邀請供應星展暖心食袋的良品小農代表，包括「友善大地」有機米、「社會網路」日曬關廟麵、「台灣好漁」魚鬆、「直接跟農夫買」焦鹽玉米棒及「茶籽堂」洗手乳等業者代表。

唐鳳政委、方荷生理事長都肯定星展銀行，善用網路視訊提高防疫期的作業效率及分享精神，黃偉哲市長也肯定星展銀行採購小農產品，讓關懷獨居老人的行動，同時也嘉惠大受疫情衝擊的小農。

林明溱縣長表示，總部位在新加坡的星展銀行，這次針對台灣、新加坡、印尼、印度、香港及中國大陸，共將捐贈2.38億新台幣，成立星展集團「展愛同行抗疫基金」，除台灣率先提供45000份暖心食袋外，全部共將捐贈約500萬份的關懷包與食物包，南投縣獨居長輩能最先受惠，實在令人感動在心。

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