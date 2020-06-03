全美暴動第8天！民調：逾6成美國人認同示威者　5成不滿川普處理方式

▲ 紐約抗議示威現場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」引發的示威活動邁入第8天，各地都有民眾上街抗議，甚至上演暴力衝突。《路透社》及易普索（Ipsos）2日最新民調顯示，大多數美國人支持示威者，且對總統川普（Donald Trump）的處理方式感到不滿。

1日至2日間進行的民調結果顯示，64%美國成人認同抗議者，27%表示不認同。此外，超過55%美國人不贊同川普處理抗議活動的方式，其中40%表示「強烈不贊同」，僅1/3人贊同，較川普39%的總統支持度更低。

另一份民調指出，民主黨準總統提名人拜登（Joe Biden）領先優勢擴大到10個百分點，是他4月初贏得黨內初選以來，支持率與川普差距最大的一次。47%登記選民表示，計畫在11月總統大選中投給拜登；川普支持度則只有37%。

許多無黨派選民表示，不贊同川普處理騷亂的方式。即使是共和黨選民，也僅有67%民眾認同川普的應對方式，遠遠低於贊同他整體施政表現的82%民調結果。

大多數共和黨及民主黨選民都支持和平抗議，但認為四處破壞、打劫讓示威者的訴求模糊焦點。另外，即使是在基本上未受示威影響的農村及郊區，大多數人也對示威表示支持。過半農村居民認同抗議者，郊區更有70%居民贊同。

至於對警方處理方式的意見，民調顯示，43%民眾認同警察做法，47%不認同。大多數民主黨選民不認同，大多數共和黨選民則表示贊同。

《路透社》及易普索針對抗議活動的調查以英語線上問卷方式進行，收集1004名美國人的回應，可信區間為正負4個百分點之間。同期對川普整體工作表現及總統大選的民調則收集1113名美國成年人的回應，可信區間為正負3個百分點。

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