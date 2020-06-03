佛洛伊德40歲喜迎女兒…6年後遭警壓脖亡　伴侶哭訴：她再也沒有爸爸了

▲華盛頓和6歲女兒吉安娜在檯前相擁。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國46歲非裔男子佛洛伊德遭警壓脖致死，他的家庭也跟著破碎；蘿西華盛頓（Roxie Washington）帶著兩人6歲的女兒吉安納（Gianna），在記者會上哭訴，她要佛洛伊德的正義得以被伸張，不能再讓這樣的警察逍遙法外。

CNN報導，身著藍色連身褲裝的華盛頓在檯前，手裡抓著衛生紙，她的身後則站著眼神迷茫的女兒吉安娜；華盛頓告訴媒體記者，「我沒有太多東西可以說，我現在還沒辦法把字句完整說出來，但我要每一個人都知道，這就是那些警察會做的。」

「一天結束後，他們可以回家和家人團聚，」華盛頓哭訴，「吉安娜沒有了爸爸。他再也見不到她長大、畢業，他再也無法陪她步入紅毯。如果她遇到問題需要爸爸，她再也沒有那個機會了。」

與華盛頓站在一起的還有NBA前球星史蒂芬傑克森（Stephen Jackson），以及其他支持她的人。華盛頓說道，她來這裡是為了她的寶貝，也為了替佛洛伊德伸張正義，「我想要他的正義得以伸張，因為他是個好人。不管其他任何人怎麼想，他是個好人，而這些就是證明。」

示威暴動自上月26日至今，暴力程度已經逐漸趨緩，周二（2日）仍繼續宵禁的城市剩下4州8城1特區。

加州：洛杉磯、聖塔莫尼卡、比佛利山、舊金山、奧克蘭

喬治亞州：亞特蘭大

紐約州：紐約

俄亥俄州：克里夫蘭



首都華盛頓哥倫比亞特區