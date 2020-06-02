消費券比「振興三倍券」好？　馬英九「毛內閣」5年前已評估效益差

▲行政院長蘇貞昌公布「振興三倍券」方案。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌2日公布「振興三倍券」，民眾可拿1000元換3000元，這讓國民黨革實院院長羅智強不以為意，強調馬英九政府的消費券是0元換3600元，是「無限大券」。對此，黨政人士舉馬政府時任閣揆毛治國2015年時，對於消費券的說法，認為民眾會當成現金，替代日常開支，使整體消費額沒有增加。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議後，行政院拍板排除過去稱之為「酷碰券」、「振興抵用券」等名稱，定名為「振興三倍券」，並秉持好領、好用等原則。在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道。

對此，過去擔任馬英九政府時代的總統府副秘書長、現任國民黨革實院院長羅智強非常不以為意，諷刺地說，蘇貞昌稱1000換3000是「三倍券」，那馬政府消費券就是0元換3600元，是「無限大券」。

羅智強認為，行政院版的振興券不是沒有優點，但它的優點，都是來自於「跟消費券一樣」，也就是「2000元的消費券」；至於自己要先花1000來領，除了多此一舉，脫褲子放氣。

對於外界認為，為何不直接發放2000元？蘇貞昌在上午的記者會中表示，如果只發2000，就不是3000的效益，我們要讓你激發消費、誘引消費，這樣才更能刺激，「如果直接發現金，有錢人就直接放口袋忘記去消費，過去有那個現象，刺激經濟沒有效益，監察院的審查報告都有這樣評估，所以我們這樣鼓勵消費。」

黨政人士指出，事實上，2010年「馬政府時期」的監察院審計部所做的「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」中，清楚顯示消費券的發放效果不如預期。

根據該份審核報告的「重要審核意見」評論，點出振興經濟消費券的發放，替代效果偏高。內文提到，「經問卷調查結果，評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果則高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％，民眾不會因有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現，經模擬情境，消費券政策對本年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點。」大家都拿去買日用品，等於沒有幫助到需要紓困的商家，也沒有實質刺激消費。

此外，黨政人士也提到，馬英九時代的閣揆毛治國，在2015年10月份期間，曾召集國發會、經濟部、交通部、農委會及NCC舉行記者會，宣布投入40.8億補助節能家電、國內旅遊、2G升4G、網購促銷等。

黨政人士說，當時外界也在討論，是否比照2009年再次發放消費券，當時毛治國明確表示，當時的消費提振方案為既有預算內支出，沒有新的舉債，不足時動用第二預備金，而發放消費券目前可行性不高。

黨政人士指出，回顧毛治國當時對於消費券的評價，毛治國指出，發放消費券需要經過冗長程序，2008年由立法院編列特別預算逾800億，還要經印製、發放，目前可行性不高，「且民眾持消費券當成『現金』，替代日常開支替代，使整體消費額沒有增加。」

▼「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）



其他人也看了這些...

►振興券正名「三倍券」！面額200元、500元 使用期限曝光

►「三倍券」排除電商網購 11類消費禁忌項目曝光

►郵局、超商直接買紙本「三倍券」 信用卡、電支、電票2000回饋這樣拿

更多熱門新聞...

►120萬弱勢中低收入戶 「三倍劵」1000直接匯戶頭

►新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

►「振興三倍券」為何排除電商網購？ 蘇貞昌解答了！

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣