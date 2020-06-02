　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

消費券比「振興三倍券」好？　馬英九「毛內閣」5年前已評估效益差

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院振興券記者會-蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長蘇貞昌公布「振興三倍券」方案。（圖／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌2日公布「振興三倍券」，民眾可拿1000元換3000元，這讓國民黨革實院院長羅智強不以為意，強調馬英九政府的消費券是0元換3600元，是「無限大券」。對此，黨政人士舉馬政府時任閣揆毛治國2015年時，對於消費券的說法，認為民眾會當成現金，替代日常開支，使整體消費額沒有增加。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議後，行政院拍板排除過去稱之為「酷碰券」、「振興抵用券」等名稱，定名為「振興三倍券」，並秉持好領、好用等原則。在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道。

對此，過去擔任馬英九政府時代的總統府副秘書長、現任國民黨革實院院長羅智強非常不以為意，諷刺地說，蘇貞昌稱1000換3000是「三倍券」，那馬政府消費券就是0元換3600元，是「無限大券」。

羅智強認為，行政院版的振興券不是沒有優點，但它的優點，都是來自於「跟消費券一樣」，也就是「2000元的消費券」；至於自己要先花1000來領，除了多此一舉，脫褲子放氣。

對於外界認為，為何不直接發放2000元？蘇貞昌在上午的記者會中表示，如果只發2000，就不是3000的效益，我們要讓你激發消費、誘引消費，這樣才更能刺激，「如果直接發現金，有錢人就直接放口袋忘記去消費，過去有那個現象，刺激經濟沒有效益，監察院的審查報告都有這樣評估，所以我們這樣鼓勵消費。」

黨政人士指出，事實上，2010年「馬政府時期」的監察院審計部所做的「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」中，清楚顯示消費券的發放效果不如預期。

根據該份審核報告的「重要審核意見」評論，點出振興經濟消費券的發放，替代效果偏高。內文提到，「經問卷調查結果，評估消費券發放考量加碼效果後之替代效果，約67.41％，未考量加碼效果則高達76.06％，即民眾將消費券用於原日常支出約72.07％，民眾不會因有消費券購買較貴或較多商品，加碼消費效果未顯現，經模擬情境，消費券政策對本年度經濟成長率之貢獻約0.28至0.43個百分點。」大家都拿去買日用品，等於沒有幫助到需要紓困的商家，也沒有實質刺激消費。

此外，黨政人士也提到，馬英九時代的閣揆毛治國，在2015年10月份期間，曾召集國發會、經濟部、交通部、農委會及NCC舉行記者會，宣布投入40.8億補助節能家電、國內旅遊、2G升4G、網購促銷等。

黨政人士說，當時外界也在討論，是否比照2009年再次發放消費券，當時毛治國明確表示，當時的消費提振方案為既有預算內支出，沒有新的舉債，不足時動用第二預備金，而發放消費券目前可行性不高。

黨政人士指出，回顧毛治國當時對於消費券的評價，毛治國指出，發放消費券需要經過冗長程序，2008年由立法院編列特別預算逾800億，還要經印製、發放，目前可行性不高，「且民眾持消費券當成『現金』，替代日常開支替代，使整體消費額沒有增加。」

▼「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）

▲▼「馬政府時期」監察院審計部「中央政府振興經濟消費券發放特別決算審核報告」。（圖／讀者提供）

其他人也看了這些...

振興券正名「三倍券」！面額200元、500元　使用期限曝光
「三倍券」排除電商網購　11類消費禁忌項目曝光
郵局、超商直接買紙本「三倍券」　信用卡、電支、電票2000回饋這樣拿

更多熱門新聞...

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭
新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」
「振興三倍券」為何排除電商網購？　蘇貞昌解答了！

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
振興三倍券有漏洞「100％換現金」？　經濟部暗藏規則反制
快訊／全台最便宜！全聯明日開賣防疫優惠組　口罩價格曝光
台灣人超愛木瓜牛奶　達人曝「營養價值」！網驚：今才知是外來種
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗

消費券比「振興三倍券」好？　馬英九「毛內閣」5年前已評估效益差

少校開車低頭睡覺…放雙手國道狂飆「清醒3秒繼續睡」　陸軍官校回應了！

罷韓門檻提高原因曝光！要多4661張同意票才能過關...Wecare火力全開急催票

立院下會期協商成立「修憲委員會」　時力擴大憲改小組

沒辦法等解封　柯文哲盼雙城論壇如期舉辦、考慮視訊交流

俄羅斯插畫家卡佳手繪台灣石虎　防護衣結合「白藍紅」國旗躍當地媒體

好消息！顏清標術後恢復良好　觀察1或2周即可出院

影／鄭文燦母喪靈堂開放各界弔唁　柯文哲面對媒體欲言又止

比起「三倍振興券」更想要現金？鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗

消費券比「振興三倍券」好？　馬英九「毛內閣」5年前已評估效益差

少校開車低頭睡覺…放雙手國道狂飆「清醒3秒繼續睡」　陸軍官校回應了！

罷韓門檻提高原因曝光！要多4661張同意票才能過關...Wecare火力全開急催票

立院下會期協商成立「修憲委員會」　時力擴大憲改小組

沒辦法等解封　柯文哲盼雙城論壇如期舉辦、考慮視訊交流

俄羅斯插畫家卡佳手繪台灣石虎　防護衣結合「白藍紅」國旗躍當地媒體

好消息！顏清標術後恢復良好　觀察1或2周即可出院

影／鄭文燦母喪靈堂開放各界弔唁　柯文哲面對媒體欲言又止

比起「三倍振興券」更想要現金？鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

特力屋6／5開賣口罩每人可買50片　平均單片售價5元

瘦不下來別哭哭！「微肉感」女孩其實有這麼多魅力　還能輕鬆逆齡

中職／富邦悍將再簽自培球員！李其峰選秀前盼展現自己

這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗

跟川普唱反調！民主黨州長拒派國民兵鎮暴　怒批：只會虛張聲勢

台南安平工業區傳氨氣外洩　消防人員花1小時找到「漏氣」禍首關閉

小孩2個月不上課「露營車流浪全台」　宥勝曝光兒子剴剴「驚人變化」

吃泡發黑木耳竟中毒亡！5招避免「乾貨變毒物」...浸泡逾4小時要換水

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」6日登場　汪星人與飼主草地野餐同樂

楊洋全素顏演抗疫醫生！　2020下半年16陸劇預告公開…男神2新戲播出日定了

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

快訊／「三倍券」排除電商網購　11類禁用消費項目曝光

三倍券去好市多換現金　政院回應

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

快訊／唐鳳教你！三倍券怎麼領用

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

蘇貞昌：三倍券若有任何破綻 「唯唐鳳是問」

快訊／「振興三倍券」7月中上路！200元5張、500元4張　年底不用就失效

罷韓真的好嗎？網分析：比請假選總統嚴重

門檻提高！57萬4996同意票才能罷韓

「振興三倍券」教學懶人包　看完7張圖快速上手

更多熱門

相關新聞

百貨喊話　振興券回饋「超過3倍」

百貨喊話　振興券回饋「超過3倍」

新冠肺炎疫情趨緩，中央疫情指揮中心6／7防疫解禁日即將到來，各實體百貨通路紛紛推出年中慶優惠搶客，以彌補上半年業績，而7月即將上路「以1千元換3千元」的振興券，各百貨也著手計畫相關方案，SOGO今（6／2）表示，7月絕對會推出「超過3倍」的回饋；新光三越則回應，一定會讓振興券「更好用」。

首家銀行推振興三倍券優惠！信用卡最高回饋10%　新戶免付1000元

首家銀行推振興三倍券優惠！信用卡最高回饋10%　新戶免付1000元

鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

「一下普篩、一下普發」民進黨酸藍營：政策推動又不是普渡拜拜！

「一下普篩、一下普發」民進黨酸藍營：政策推動又不是普渡拜拜！

振興券是全國的事一起加碼推動！

振興券是全國的事一起加碼推動！

關鍵字：

振興券

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

中衛口罩出貨！27家通路公開

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面