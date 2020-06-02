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百貨搶搭「振興券」　SOGO喊話：7月回饋絕對超過3倍

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▲SOGO,SOGO建築外觀,SOGO建築,復興館,忠孝館,BR4,百貨。（圖／SOGO提供）

▲百貨搶搭振興券話題，SOGO先宣布回饋一定超過3倍。（圖／SOGO、環球購物中心、大江購物中心提供）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央疫情指揮中心6／7防疫解禁日即將到來，各實體百貨通路紛紛推出年中慶優惠搶客，以彌補上半年業績，而7月即將上路「以1千元換3千元」的振興券，各百貨也著手計畫相關方案，SOGO今（6／2）表示，7月絕對會推出「超過3倍」的回饋；新光三越則回應，一定會讓振興券「更好用」。

今年上半年實體通路因新冠肺炎疫情業績受影響，許多百貨都不諱言影響程度從2成至5成都有，母親節疫情慢慢趨緩，人潮逐漸回流8成，業績也從5月起開始「轉正」，加上6月防疫即將解禁，百貨紛紛祭出年中慶，為吸引人潮祭出比以往更好的優惠措施。

SOGO從6／4至6／16，持指定銀行卡消費，化妝品、香氛、流行服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種，消費滿5,000元送300元抵用券，最高回饋10萬元；忠孝館另加贈300元忠孝電子抵用券（限一次），等於滿5,000送600元抵用券，直拚周年慶回饋；復興館則加贈200元復興抵用券（限一次）。

此外，家電、珠寶、黃金與7F鐘錶區消費滿1萬元送500元抵用券，忠孝館再加贈500元忠孝電子抵用券（限一次）。國際精品精品復興、敦化館消費滿1萬送600元抵用券、指定精品珠寶滿2萬送1000元抵用券。

新光三越則表示，相信政府的振興券方案將可以有效促進消費，帶動景氣加速回溫。新光三越6／4起也推出年中慶，全館消費滿5,000元送200元抵用券，搭配夏換季7折起的雙重回饋，先讓消費者搶便宜，後續也將在7月推出振興券配套促銷活動，屆時會讓民眾的振興券「更好用」。

遠百也表示，7月針對行銷回饋及專櫃特惠商品包裝，將會讓消費者使用3,000元振興券，能獲得價值6,000元以上物超所值的商品優惠，振興券對業績帶來正面消費動能也樂觀看待，預估下半年至少帶動2成。

環球購物中心宣佈即起至6／28，中國信託銀行全卡友綁定GMpay消費，最高回饋10%，6月下旬再推APP會員只要扣限定點數，可立即領取購物金，並有包括夏季服飾、餐飲等上百品項買一送一或5折起優惠。7月將推出消費振興券滿額，點數立即贈，綁定Global Mall聯名卡，刷3,000元就送300元抵用券，目前每周業績皆有近5%的成長。

▲振興券,百貨,年中慶。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

▲環球購物中心表示5月起人潮漸漸穩定。（圖／環球購物中心提供）

而6／7疫情解禁先帶來第一波百貨通路優惠，桃園大江購物中心則在6／4至6／21推出年中慶活動，全館指定店櫃當日累計消費滿4,500元送350元抵用券，首5日聯名卡友消費滿5,000元最高可獲得650元抵用券，連鮮少參加百貨贈送的日系服飾品牌UNIQLO大江店，也祭出獨家單筆消費滿2,000元送200元抵用券。

▲振興券,百貨,年中慶。（圖／環球購物中心、大江購物中心提供）

▲大江購物中心年中慶也將從6／4起跑。（圖／大江購物中心提供）

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