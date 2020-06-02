　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院啟動開放國會行動方案　游錫堃：爭取OGP次級組織來台舉辦年會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會 游錫堃 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

為推動國會透明化，無黨籍立委林昶佐日前於立法院提出公決案，建請立法院與民間協力推動開放國會行動方案，促進台灣與世界各國國會外交。對此，立法院2日召開「開放國會行動方案」啟動記者會，立法院長游錫堃表示，立法院將爭取「開放政府夥伴關係聯盟」的次級組織開放國會來台舉辦年會，並邀請國會現任或前任議長至立法院演講。

為促進立法院透明化，並與世界各國國會交流，立法院會上月19日通過無黨籍立委林昶佐等16人所提公決案，立法院將和民間協力推動「開放國會行動方案」，促進立法院的資訊更公開透明，讓人民更能參與立院議事並監督立委。同時也將推動與78國組成的國際組織「開放政府夥伴聯盟」的「開放國會」更多交流，促進國會外交。

立法院2日上午舉行「開放國會行動方案」啟動記者會，並邀集行政、立法及民間團體三方共同參與，說明對於推動開放國會之方向。

▲▼立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會 游錫堃 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

林昶佐表示，開放政府夥伴關係聯盟（OGP）在全球有79國參與，雖然台灣還不是會員國，但國際仍希望和台灣串聯，盼未來在民間共做下，台灣能迎接科技所帶來的民主2.0。

林昶佐說，開放政府最好的例子，就是防疫期間的口罩地圖，民間將衛福部擁有的系統資料庫串聯，讓民眾可以很輕易的就知道哪裡還有口罩可以買，這就是脫離了傳統方式，以公開資訊促成更便民的結果，未來立法院推動開放國會，也會以科技的方式，讓民間做更詳細的監督、更好的協助。

游錫堃表示，OGP的次級組織開放國會於2012年簽署開放議會宣言，提出包括推動開放文化、促進議會資訊透明、輕鬆獲取國會資訊、啟用國會資訊的電子通訊等四大要素，自己在上任立法院長後，也曾針對立法院提出優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟等「三化」，其中的優化國會功能和深化民主同盟，相當符合本次開放國會的行動。

游錫堃說，台灣在爭取開放國會相當有機會，希望能夠進一步爭取到開放國會年會活動來台舉辦，對台灣應該會有很大幫助，並且邀請一些國會的現任議長或前任議長到立法院演講，相信對於台灣的國際地位、國家正常化會有很大的幫助，讓台灣成為真正的民主國家應該具備的正常化國會。

▲▼立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會 游錫堃 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

國發會副主委高仙桂表示，開放透明、公民參與是台灣民主政治的寶貴資產，近年來OGP在英、美等國帶動下，開放政府理念已成為各國推動公共治理的基本準則，精神也與台灣民主政治理念一致。

高仙桂指出，台灣曾在2015申請成為OGP會員國，雖然最後因政治因素沒有成功，不過在民團和政務委員唐鳳的努力下，台灣宣示將自主研提開放政府的國家行動方案，希望藉此成為加入OGP的敲門磚，相信國會部門的行動方案能夠提升台灣的參與，也希望在公私協力下，增加民間和政府部門的對話空間、增加互信，這對於台灣的民主政治發展十分重要。

公督盟理事長吳鯤魯認為，透明和陽光是開放的基礎步驟，未來國會需要和民間更直接互動；開放文化基金會執行秘書耿璐則期許，國會未來內容資料格式應該開放，系統也應該開放原始碼，並落實民間協力，會比「悶著頭做」更快達成目標。

其他人也看了這些...

振興券正名「三倍券」！面額200元、500元　使用期限曝光
「三倍券」排除電商網購　11類消費禁忌項目曝光
郵局、超商直接買紙本「三倍券」　信用卡、電支、電票2000回饋這樣拿

更多熱門新聞...

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭
新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」
「振興三倍券」為何排除電商網購？　蘇貞昌解答了！

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
LIVE／今天+0！　連續51天無本土新冠肺炎
快訊／家樂福買下頂好！連Jasons Market全部併購
路邊捕獲野生黃秋生！　「1個親民動作」根本台灣人
網出奇招「三倍券」去好市多換3千現金　行政院回應了
三倍券可以買樂透！　行政院解釋原因
中衛櫻花粉等4色口罩將開賣！「謝金燕蕾絲款」要重出江湖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「把錢留在台北！」黃珊珊談三倍券：商圈、夜市都會提加碼方案

立院啟動開放國會行動方案　游錫堃：爭取OGP次級組織來台舉辦年會

台股突破半年線！光學雙雄、聯發科領漲　收盤站穩11100點

三倍券買1280北捷月票超實用！悠遊卡花3千回饋2千「沒使用期限」

網出奇招「三倍券」去好市多換3千現金　行政院回應了

一家五口集資「三倍券」合購家電　靠這招也行得通

台灣頭首次！2020年國慶晚會移師基隆　林右昌：萬名僑胞與會莫大榮耀

時代力量邱顯智：振興三倍券是「變種」的1.5倍消費券

防熊貓過勞！新北「外送條例」草案將出爐　每日12工時上限

為何不直接發2000元現金　行政院堅持三倍券理由曝光

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

「把錢留在台北！」黃珊珊談三倍券：商圈、夜市都會提加碼方案

立院啟動開放國會行動方案　游錫堃：爭取OGP次級組織來台舉辦年會

台股突破半年線！光學雙雄、聯發科領漲　收盤站穩11100點

三倍券買1280北捷月票超實用！悠遊卡花3千回饋2千「沒使用期限」

網出奇招「三倍券」去好市多換3千現金　行政院回應了

一家五口集資「三倍券」合購家電　靠這招也行得通

台灣頭首次！2020年國慶晚會移師基隆　林右昌：萬名僑胞與會莫大榮耀

時代力量邱顯智：振興三倍券是「變種」的1.5倍消費券

防熊貓過勞！新北「外送條例」草案將出爐　每日12工時上限

為何不直接發2000元現金　行政院堅持三倍券理由曝光

ASICS支撐系列跑鞋之王 GEL-KAYANO 27　跑步由自己定義

快訊／今天+0！無新增確診　新冠肺炎維持443例「連續51天無本土」

6月購車優惠殺很大　車廠促銷高額零利率、送牌險通通來！

種田結束後回家…母子雙載遇到「逆向賓士」急煞摔車！媽媽慘遭輾斃

丁禹兮、趙露思「煙火吻」吻到床上！《陳芊芊》甜到無極限脫單了

仁寶電腦驚爆苛刻勞工…PO文就遭強制遣返！800越籍移工「集體罷工」抗議

LIVE／全台剩12名確診者住院「+0回歸？」　指揮中心14時說明

快訊／家樂福買下頂好　連Jasons Market全部併購

快點過來！可愛黃金蟒路過床邊　轉身上樓「給摸頭」萌暈網

「把錢留在台北！」黃珊珊談三倍券：商圈、夜市都會提加碼方案

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

政治熱門新聞

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

快訊／「三倍券」排除電商網購　11類禁用消費項目曝光

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

快訊／「振興三倍券」7月中上路！200元5張、500元4張　年底不用就失效

快訊／唐鳳教你！三倍券怎麼領用

蘇貞昌：三倍券若有任何破綻 「唯唐鳳是問」

陳佩琪深夜四度怒槓簡舒培：又扯賣台舔中

罷韓投票前　一定要知道的「3件事」

網出奇招「三倍券」去好市多換3千現金　行政院回應了

蘇貞昌6月2日親自宣布振興券使用方法

更多熱門

相關新聞

立法院臨時會開議時間點曝光　民進黨優先處理5大案出爐

立法院臨時會開議時間點曝光　民進黨優先處理5大案出爐

立法院第10屆第1會期已在上月29日結束，民進黨團預計在6月下旬召開臨時會，處理NCC人事同意權案、考監人事同意權等案。民進黨團幹事長鄭運鵬2日表示，民進黨團評估在6月16日之後召開臨時會，為期大約三個禮拜，除了NCC、考監人同意權外，包括《農田水利法》、《國民參審法》等幾項重要的法案也將在臨時會處理，希望7月底前能夠處理完畢。

台灣疫情過後蔬果外銷　蘇清泉訪長農企業

台灣疫情過後蔬果外銷　蘇清泉訪長農企業

全台環團連署喊話政府：盡速成立環資部

全台環團連署喊話政府：盡速成立環資部

兌現選後承諾　洪慈庸辦公室開張

兌現選後承諾　洪慈庸辦公室開張

游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

游錫堃：為成功修憲支持複決綁大選

關鍵字：

立法院開放國會游錫堃林昶佐

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

3000元振興三倍券「100%換現金」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面