立院啟動開放國會行動方案　游錫堃：爭取OGP次級組織來台舉辦年會

▲立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

為推動國會透明化，無黨籍立委林昶佐日前於立法院提出公決案，建請立法院與民間協力推動開放國會行動方案，促進台灣與世界各國國會外交。對此，立法院2日召開「開放國會行動方案」啟動記者會，立法院長游錫堃表示，立法院將爭取「開放政府夥伴關係聯盟」的次級組織開放國會來台舉辦年會，並邀請國會現任或前任議長至立法院演講。

為促進立法院透明化，並與世界各國國會交流，立法院會上月19日通過無黨籍立委林昶佐等16人所提公決案，立法院將和民間協力推動「開放國會行動方案」，促進立法院的資訊更公開透明，讓人民更能參與立院議事並監督立委。同時也將推動與78國組成的國際組織「開放政府夥伴聯盟」的「開放國會」更多交流，促進國會外交。

立法院2日上午舉行「開放國會行動方案」啟動記者會，並邀集行政、立法及民間團體三方共同參與，說明對於推動開放國會之方向。

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



林昶佐表示，開放政府夥伴關係聯盟（OGP）在全球有79國參與，雖然台灣還不是會員國，但國際仍希望和台灣串聯，盼未來在民間共做下，台灣能迎接科技所帶來的民主2.0。

林昶佐說，開放政府最好的例子，就是防疫期間的口罩地圖，民間將衛福部擁有的系統資料庫串聯，讓民眾可以很輕易的就知道哪裡還有口罩可以買，這就是脫離了傳統方式，以公開資訊促成更便民的結果，未來立法院推動開放國會，也會以科技的方式，讓民間做更詳細的監督、更好的協助。

游錫堃表示，OGP的次級組織開放國會於2012年簽署開放議會宣言，提出包括推動開放文化、促進議會資訊透明、輕鬆獲取國會資訊、啟用國會資訊的電子通訊等四大要素，自己在上任立法院長後，也曾針對立法院提出優化國會功能、強化世代共贏、深化民主同盟等「三化」，其中的優化國會功能和深化民主同盟，相當符合本次開放國會的行動。

游錫堃說，台灣在爭取開放國會相當有機會，希望能夠進一步爭取到開放國會年會活動來台舉辦，對台灣應該會有很大幫助，並且邀請一些國會的現任議長或前任議長到立法院演講，相信對於台灣的國際地位、國家正常化會有很大的幫助，讓台灣成為真正的民主國家應該具備的正常化國會。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



國發會副主委高仙桂表示，開放透明、公民參與是台灣民主政治的寶貴資產，近年來OGP在英、美等國帶動下，開放政府理念已成為各國推動公共治理的基本準則，精神也與台灣民主政治理念一致。

高仙桂指出，台灣曾在2015申請成為OGP會員國，雖然最後因政治因素沒有成功，不過在民團和政務委員唐鳳的努力下，台灣宣示將自主研提開放政府的國家行動方案，希望藉此成為加入OGP的敲門磚，相信國會部門的行動方案能夠提升台灣的參與，也希望在公私協力下，增加民間和政府部門的對話空間、增加互信，這對於台灣的民主政治發展十分重要。

公督盟理事長吳鯤魯認為，透明和陽光是開放的基礎步驟，未來國會需要和民間更直接互動；開放文化基金會執行秘書耿璐則期許，國會未來內容資料格式應該開放，系統也應該開放原始碼，並落實民間協力，會比「悶著頭做」更快達成目標。

其他人也看了這些...

►振興券正名「三倍券」！面額200元、500元 使用期限曝光

►「三倍券」排除電商網購 11類消費禁忌項目曝光

►郵局、超商直接買紙本「三倍券」 信用卡、電支、電票2000回饋這樣拿

更多熱門新聞...

►120萬弱勢中低收入戶 「三倍劵」1000直接匯戶頭

►新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

►「振興三倍券」為何排除電商網購？ 蘇貞昌解答了！

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣