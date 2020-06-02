　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院啟動開放國會推動透明化　林為洲自嘲：國民黨最需要被改革

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會 游錫堃 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

為推動國會透明化，無黨籍立委林昶佐日前於立法院提出公決案，建請立法院與民間協力推動開放國會行動方案，促進台灣與世界各國國會外交。國民黨團總召林為洲在會中表示，政府需要被國會監督，國會則接受公民團體及人民監督，過程中越透明對開放社會、民主國家越好，國民黨作為在野黨的問題很多，「不開放、不透明、黑箱恐怕是我們自己文化裡最需要被改革的一部分」。

為促進立法院透明化，並與世界各國國會交流，立法院會上月19日通過無黨籍立委林昶佐等16人所提公決案，立法院將和民間協力推動「開放國會行動方案」，促進立法院的資訊更公開透明，讓人民更能參與立院議事並監督立委。同時也將推動與78國組成的國際組織「開放政府夥伴聯盟」的「開放國會」更多交流，促進國會外交。

立法院2日上午舉行「開放國會行動方案」啟動記者會，並邀集行政、立法及民間團體三方共同參與，說明對於推動開放國會之方向。林昶佐表示，開放政府夥伴關係聯盟（OGP）在全球有79國參與，雖然台灣還不是會員國，但國際仍希望和台灣串聯，盼未來在民間共做下，台灣能迎接科技所帶來的民主2.0。

▲▼立法院顧問洪慈庸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院顧問洪慈庸（左）、立法院長游錫堃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣民眾黨團總召賴香伶表示，過去國人對國會的認知以負面居多，國會改革的第一步若能從政策面進行，她相信會是打開人民信任的第一步。賴香伶認為，目前許多政策研議仍在政府部門，未來在行動方案上，公私之間的比例必須平等，強調民眾參與，才能讓國會改革與開放透明真正落實。

民進黨團幹事長鄭運鵬說，開放國會、國際參與已是全民共識，台灣的國會評比在國際社會上，包括性別、年齡、資訊、透明化等指標都在前端以這樣的背景來看，是其他國家非常值得參考學習的對象，未來希望能進一步落實硬體改善。

時代力量黨團幹事長王婉諭也提到，過去立法院的朝野黨團協商都被諷為「黑箱會議」，藉由推動國會透明化，也能讓國人知道各黨團的努力方向為何。王婉諭也呼籲，後續更重要的就是推動國會調查權，讓國會功能更全面，希望各黨團能夠一起努力。

林為洲則強調，除了國家機密以外，政府所有決策都應該「越開放越好」，他認為國會已經比政府部會進步，幾乎所有的事情都攤在陽光下，不過仍有許多要努力的空間。

林為洲也說，政府需要被國會監督，國會則接受公民團體及人民監督，過程中越透明對開放社會、民主國家越好，國民黨作為在野黨的問題很多，「不開放、不透明、黑箱恐怕是我們自己文化裡最需要被改革的一部分」，他也將帶領國民黨團在黨內努力。

▼國民黨團總召林為洲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會,林為洲。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

振興券正名「三倍券」！面額200元、500元　使用期限曝光
「三倍券」排除電商網購　11類消費禁忌項目曝光
郵局、超商直接買紙本「三倍券」　信用卡、電支、電票2000回饋這樣拿

更多熱門新聞...

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭
新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」
「振興三倍券」為何排除電商網購？　蘇貞昌解答了！

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／韓國瑜出招再抗告！法院再駁回　週六確定投票
伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！秦昊母子讚「阿姨很會煮湯」…她變臉
下半年3星座走衰運！　第一名上下樓梯要小心
懶女生最愛這一罐！卸妝保養10分鐘搞定　睡眠更充足
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

「返鄉陪媽媽專車」報名人數曝光！　交大校方澄清：無補助也無介入

「振興不用等到7月中旬」　民眾黨籲三倍券提前至端午連假發放

健保卡可購買三倍券　蔡壁如質疑違法：讓民眾個資安全有風險

高市民進黨部動起來催票！發百萬封簡訊還不夠…議員再加碼「這幾招」

孫大千提三點痛批民進黨：憑什麼重新奪回高雄

陳佩琪發文開戰網熱議　柯文哲：不想被霸凌就不要寫

蘇貞昌推「霧煞煞」3倍券振興經濟　顏寬恒語酸：你先花、我OK

「馬英九直接發3600」　蕭旭岑批三倍券：先付1千給蔡政府

蔡壁如勤下高雄布局補選？柯文哲：她是跟國民黨立委去

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

「返鄉陪媽媽專車」報名人數曝光！　交大校方澄清：無補助也無介入

「振興不用等到7月中旬」　民眾黨籲三倍券提前至端午連假發放

健保卡可購買三倍券　蔡壁如質疑違法：讓民眾個資安全有風險

高市民進黨部動起來催票！發百萬封簡訊還不夠…議員再加碼「這幾招」

孫大千提三點痛批民進黨：憑什麼重新奪回高雄

陳佩琪發文開戰網熱議　柯文哲：不想被霸凌就不要寫

蘇貞昌推「霧煞煞」3倍券振興經濟　顏寬恒語酸：你先花、我OK

「馬英九直接發3600」　蕭旭岑批三倍券：先付1千給蔡政府

蔡壁如勤下高雄布局補選？柯文哲：她是跟國民黨立委去

玉山盃／孔念恩假日加練進步多　林家鋐板凳建功欣賞王柏融

目睹死亡車禍後12hrs遇劫！民俗專家曝：凡事有前兆…情侶緣分深

快訊／韓國瑜救罷免出招再抗告！法院打臉　週六確定投票

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

打破都市傳說！醫揭蔓越莓治尿道炎真相…多喝水才是真正關鍵

行銷台灣　漫畫家左萱插畫令人驚豔

家樂福劍指台灣超市第二市占率　通路業者：併頂好有二大優勢

家樂福併購頂好超市恐有違公平法？　公平會出面回應了

曼聯博格巴怒聲援佛洛伊德之死：種族歧視是無知，愛才是智慧

張語噥Twinko時期「1個月才賺300元」　慘吃《超偶》冠軍老本

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

快訊／「三倍券」排除電商網購　11類禁用消費項目曝光

120萬弱勢中低收入戶　「三倍劵」1000直接匯戶頭

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

快訊／「振興三倍券」7月中上路！200元5張、500元4張　年底不用就失效

三倍券去好市多換現金　政院回應

快訊／唐鳳教你！三倍券怎麼領用

蘇貞昌：三倍券若有任何破綻 「唯唐鳳是問」

陳佩琪深夜四度怒槓簡舒培：又扯賣台舔中

罷韓投票前　一定要知道的「3件事」

蘇貞昌6月2日親自宣布振興券使用方法

更多熱門

相關新聞

三倍券不能轉售？鄭運鵬提3點鼓勵交易

三倍券不能轉售？鄭運鵬提3點鼓勵交易

「振興三倍券」即將於7月15日上路，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，使民眾開始思考如何運用最划算等問題。針對振興三倍券能否轉售給他人？立委鄭運鵬說，他反對禁止買賣三倍券，因為有些人可能不方便消費，應鼓勵三倍券交易，「創造更多的轉桌率」。

游錫堃：爭取開放國會來台辦年會

游錫堃：爭取開放國會來台辦年會

邱顯智指三倍券是「變種消費券」

邱顯智指三倍券是「變種消費券」

立法院臨時會開議時間點曝光　民進黨優先處理5大案出爐

立法院臨時會開議時間點曝光　民進黨優先處理5大案出爐

交大「返鄉陪媽媽專車」　藍委譏：罷韓真有錢！

交大「返鄉陪媽媽專車」　藍委譏：罷韓真有錢！

關鍵字：

立法院開放國會游錫堃林昶佐賴香伶鄭運鵬王婉諭林為洲國民黨

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面