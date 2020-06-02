立院啟動開放國會推動透明化　林為洲自嘲：國民黨最需要被改革

▲立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

為推動國會透明化，無黨籍立委林昶佐日前於立法院提出公決案，建請立法院與民間協力推動開放國會行動方案，促進台灣與世界各國國會外交。國民黨團總召林為洲在會中表示，政府需要被國會監督，國會則接受公民團體及人民監督，過程中越透明對開放社會、民主國家越好，國民黨作為在野黨的問題很多，「不開放、不透明、黑箱恐怕是我們自己文化裡最需要被改革的一部分」。

為促進立法院透明化，並與世界各國國會交流，立法院會上月19日通過無黨籍立委林昶佐等16人所提公決案，立法院將和民間協力推動「開放國會行動方案」，促進立法院的資訊更公開透明，讓人民更能參與立院議事並監督立委。同時也將推動與78國組成的國際組織「開放政府夥伴聯盟」的「開放國會」更多交流，促進國會外交。

立法院2日上午舉行「開放國會行動方案」啟動記者會，並邀集行政、立法及民間團體三方共同參與，說明對於推動開放國會之方向。林昶佐表示，開放政府夥伴關係聯盟（OGP）在全球有79國參與，雖然台灣還不是會員國，但國際仍希望和台灣串聯，盼未來在民間共做下，台灣能迎接科技所帶來的民主2.0。

▲立法院顧問洪慈庸（左）、立法院長游錫堃（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



台灣民眾黨團總召賴香伶表示，過去國人對國會的認知以負面居多，國會改革的第一步若能從政策面進行，她相信會是打開人民信任的第一步。賴香伶認為，目前許多政策研議仍在政府部門，未來在行動方案上，公私之間的比例必須平等，強調民眾參與，才能讓國會改革與開放透明真正落實。

民進黨團幹事長鄭運鵬說，開放國會、國際參與已是全民共識，台灣的國會評比在國際社會上，包括性別、年齡、資訊、透明化等指標都在前端以這樣的背景來看，是其他國家非常值得參考學習的對象，未來希望能進一步落實硬體改善。

時代力量黨團幹事長王婉諭也提到，過去立法院的朝野黨團協商都被諷為「黑箱會議」，藉由推動國會透明化，也能讓國人知道各黨團的努力方向為何。王婉諭也呼籲，後續更重要的就是推動國會調查權，讓國會功能更全面，希望各黨團能夠一起努力。

林為洲則強調，除了國家機密以外，政府所有決策都應該「越開放越好」，他認為國會已經比政府部會進步，幾乎所有的事情都攤在陽光下，不過仍有許多要努力的空間。

林為洲也說，政府需要被國會監督，國會則接受公民團體及人民監督，過程中越透明對開放社會、民主國家越好，國民黨作為在野黨的問題很多，「不開放、不透明、黑箱恐怕是我們自己文化裡最需要被改革的一部分」，他也將帶領國民黨團在黨內努力。

▼國民黨團總召林為洲。（圖／記者李毓康攝）



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