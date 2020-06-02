蔡英文：國家安全、穩定區域和平不是靠卑躬屈膝！

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日下午視察陸軍空降訓中心時表示，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。

蔡英文上午先前往高雄參加海巡「嘉義艦」下水儀式，隨後前往參觀空軍第六混和聯隊；下午則前往位於屏東的陸軍航特部的空降訓練中心，視察傘兵的訓練。

蔡英文致詞時向官兵表示，今天除了要感謝大家之外，也要強調，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防，「大家都是國防力量的第一線，我所努力的方向，就是要讓各位能夠沒有後顧之憂，保衛國家，並且要吸引更多人才，加入國軍的行列。」

蔡英文說，過去這四年來，她時常視察軍營，和大家站在一起，讓國人看見大家的辛勞，也針對國軍的需要，進行改革，包括改善生活設施、汰換個人裝備，以及推動國防自主等政策。

蔡英文指出，在大家的共同努力下，國軍身上的制服，已經成為讓國人安心的象徵。她相信，台灣的國軍，是能夠守護國家的鋼鐵勁旅，從軍，是一件可以很驕傲的事情。

對於下一個四年，蔡英文表示，要強化防衛固守基礎戰力的同時，也會加速發展不對稱戰力，來面對非傳統的威脅，並且落實後備動員制度的改革，讓國軍的後盾更加堅實。

同時，蔡英文強調，也要持續改善部隊管理制度，在維持戰力的團隊軍紀，以及社會價值對個人的尊重之間，取得均衡，讓年輕的士官兵，不會因為社會轉變和軍中管理制度的落差，出現適應的問題。

蔡英文指出，這些改革，不僅要讓國軍未來有戰力，能夠不斷提升，也要吸引更多有志青年，一起加入保家衛國的行列，打造一個更加有戰力的中華民國國軍。

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