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高鐵南延惹議！民團批「潘孟安辭職謝罪」民粹：只會讓交通平權失焦

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▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵車站,。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲爭取高鐵到屏東聯盟認為，若不能主線延伸，對屏東交通會造成更大不公平。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許展溢／台北報導

高鐵南延屏東是近年熱門話題之一，屏東縣長潘孟安今（1日）表示，願意用政治生命承諾，若高鐵沒到屏東，會辭職謝罪。民間團體爭取高鐵到屏東聯盟回應，高鐵延伸屏東現行規劃存在太多問題，不只許多學者反對，聯盟和各界許多聲音也都反對，如果不能主線延伸，對屏東交通造成更大的問題與不公平。

屏東縣議會進行議員總質詢，國民黨屏東縣議員唐玉琴關心高鐵延長到屏東進度說，此議題每到選舉，就會吵得沸沸揚揚，但不要選完就不見。潘孟安則回，「願以政治生命做承諾，若高鐵沒來、我會辭職謝罪。」

請繼續往下閱讀...

▲屏東縣議員唐玉琴質詢縣長潘孟安有關高鐵南延屏東問題。 （圖／取自屏東縣議會）

▲潘孟安說，高鐵若不到屏東要辭職謝罪。 （圖／取自屏東縣議會）

爭取高鐵到屏東聯盟指出，必須要向屏東鄉親說明的是，這條支線為何成為政府即將核定的路線，是過去因為潘孟安常說，高鐵一定要過高屏溪，就只因為這樣的構想，因此政府規劃太急就章，最大原因只要迎合潘孟安，後來才規畫出此路線。而看到總統蔡英文過去4年不重視，連規劃經費來源即前瞻預算也分配非常少，在地方急就章、中央不重視的雙重原因下，高鐵延伸屏東淪為只變成了為應付政治人物的政治工程。

▲屏東縣議員唐玉琴、縣長潘孟安 。（圖／取自臉書）

▲行政院長蘇貞昌去年9月10日宣佈高鐵南延屏東。（圖／取自潘孟安臉書）

聯盟提到，高鐵建設是要長遠規畫的前瞻百年建設，為了讓環島高鐵理念實現、透過高鐵帶來屏東的社會、政經大變革，中央應要對屏東交通建設更有整體考量，包含與高雄市之間的交通整合，而支線其實不利於高屏之間的區域經濟、交通與產業等整合。此事不只是屏東縣民，更是台灣人民的大事，中央若不聽民意，貿然核定不成熟支線案，事情嚴重性比潘孟安宣稱要辭職更大，潘孟安民粹的說法只會讓交通平權失焦。

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